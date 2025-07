PS5: Kommende Multi-Geräte-Kopplung für DualSense

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Sony hat ein neues Systemupdate für die PlayStation 5 vorgestellt, das den DualSense-Controller auf ein neues Level hebt. Die größte Neuerung: Der Controller kann künftig mit bis zu vier Geräten gleichzeitig gekoppelt werden. Damit entfällt das lästige manuelle Neuverbinden beim Wechsel zwischen PS5, PC, Smartphone oder anderen kompatiblen Geräten.

Der Wechsel erfolgt bequem über Tastenkombinationen direkt am Controller – etwa durch gleichzeitiges Drücken der PS-Taste und einer der vier Aktionstasten (Kreis, Dreieck, Quadrat, Kreuz), wobei jede Taste einem Gerät zugeordnet wird.

Diese Funktion gilt sowohl für den Standard-DualSense als auch für den Premium-Controller DualSense Edge. Besonders für Gamer, die regelmäßig zwischen Plattformen wechseln, bedeutet das eine enorme Erleichterung. Wer etwa Remote Play auf dem Smartphone nutzt oder PC-Spiele mit dem PS5-Controller spielt, kann nun nahtlos zwischen den Geräten wechseln.

Energiesparmodus für die PS5: Nachhaltigkeit trifft Gaming

Neben der Multi-Geräte-Kopplung bringt das Update auch eine Vorschau auf den neuen Power Saver-Modus. Dieser soll den Stromverbrauch der PS5 beim Spielen reduzieren, indem die Leistung kompatibler Spiele gedrosselt wird. Im Gegensatz zum Ruhemodus bleibt das Spiel dabei aktiv, allerdings mit Einschränkungen – etwa deaktiviertem VR-Modus oder reduzierten Gameplay-Funktionen.

Der Power Saver-Modus ist Teil von Sonys Umweltinitiative „Road to Zero“, die bis 2040 eine klimaneutrale Wertschöpfungskette anstrebt. Auch wenn die Funktion derzeit nur in der Beta-Version verfügbar ist, wird sie voraussichtlich in den kommenden Monaten weltweit ausgerollt.

Beta-Phase und Ausblick

Das Update befindet sich aktuell in einer geschlossenen Beta-Phase, die nur ausgewählten Nutzern in Ländern wie Deutschland, Japan und den USA zugänglich ist. Ein globaler Rollout ist jedoch bereits in Planung. Sony hat angekündigt, dass weitere Details zur finalen Version und unterstützten Spielen rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Die neue Firmware bringt nicht nur Komfort, sondern auch ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit im Gaming. Mit der Kombination aus technischer Innovation und Umweltbewusstsein setzt Sony ein starkes Statement für die Zukunft der PlayStation-Plattform.