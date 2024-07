Welche Neuerungen bringt dir das PS5-Firmware-Update, Version 24.05-09.60.00?

Das neueste PS5 Firmware Update 24.05-09.60.00, bringt spannende neue Features und Verbesserungen, die dein Spielerlebnis noch besser machen. Wir haben dir übersichtlich zusammengefasst, welche Neuerungen du bekommst.

Ein Highlight des Updates ist die Möglichkeit, andere Spieler zu Spielsessions einzuladen, indem du einen URL-Link teilst. Diese Funktion ist für offene Sessions verfügbar, die jeder beitreten kann. Du kannst die Spielsession-Aktionskarte öffnen, die Option „Link teilen“ auswählen und dann mit einem mobilen Gerät einen QR-Code scannen, um den Link zu teilen. Diese praktische Neuerung wird bis zum 24. Juli 2024 schrittweise für alle Spieler freigeschaltet.

PS5 Firmware Update 24.05-09.60.00: Verbesserte Sprachbefehle (noch nicht bei uns)

Die Sprachbefehlsfunktion erhält ebenfalls ein Upgrade. Jetzt kannst du durch den Befehl „Show Game Help“ die Game-Help-Aktionskarten öffnen. Diese Funktion befindet sich derzeit in der Vorschauphase und ist nur auf Englisch für PlayStation Network-Konten in den USA und Großbritannien verfügbar. Es wird erwartet, dass diese Funktion nach erfolgreicher Testphase auch in anderen Regionen und Sprachen eingeführt wird.

Systemstabilität und Performance

Das Update bringt auch allgemeine Verbesserungen der Systemsoftware mit sich. Dazu gehört eine verbesserte Stabilität und Performance des Systems, sodass du ein reibungsloseres Spielerlebnis genießen kannst.

DualSense-Controller-Updates

Ein weiteres Plus: Die Stabilität einiger DualSense-Wireless-Controller wurde verbessert. Das bedeutet weniger Verbindungsprobleme und ein konsistenteres Spielerlebnis. Falls du also in der Vergangenheit Probleme mit deinem Controller hattest, könnte dieses Update Abhilfe schaffen.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Zusätzlich wurden die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen optimiert. Das Ziel ist es, die Navigation und die Interaktion mit dem System noch intuitiver zu gestalten.

Das PS5 Firmware Update 24.05-09.60.00 zeigt, dass Sony ständig daran arbeitet, die Spielerfahrung zu verbessern und neue, nützliche Features einzuführen. Es lohnt sich also, laufend seine Konsole mit neuen Updates zu füttern. Die vollständigen Patch-Notes findest du übrigens auf PlayStation.com.

Übrigens, wer darauf schielt sich in Kürze eine PS5 Pro zu holen, der wird etwas enttäuscht sein. Laut aktuellen Gerüchten soll sie nämlich noch nicht 2024 erscheinen, sondern erst 2025. Wahrscheinlich passend zum Release von GTA 6.