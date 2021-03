PS5 ist in den USA die „schnellst verkaufte Hardware“ aller Zeiten

So erfolgreich ist die PS5 in den USA - Bildmontage - PS5 (C) Sony, USA-Flagge

Die NPD-Gruppe hat einige neue Verkaufsinformationen veröffentlicht, in denen die Top-Performer für Februar sowie ein Update für das laufende Jahr aufgeführt sind. Es sieht so aus, als ob die PS5-Verkäufe neue Rekorde aufzeigen!

Matt Piscatella, Executive Director und Berater der Videospielbranche der NPD Group, ging heute auf Twitter und bestätigte, dass die PS5 zwar nicht die meistverkaufte Konsole im Februar ist, aber derzeit die am schnellsten verkaufte Plattform in der Geschichte der USA ist.

US NPD HW – PlayStation 5 wurde im Februar sowohl beim Verkauf von Einheiten als auch von US-Dollar als zweitbeste Hardwareplattform eingestuft. PlayStation 5 ist derzeit die am schnellsten verkaufte Hardwareplattform in der Geschichte der USA (Gesamtumsatz in US-Dollar nach 4 Monaten auf dem Markt).

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: 19. November 2020 Preis: 499 Euro (Standard)

399 Euro (Digital Edition)

Darüber hinaus macht sich der DualSense (PS5-Controller) auch sehr gut, da er sowohl im letzten Monat als auch im bisherigen Jahresverlauf in den USA zu einem Umsatz von Zubehör für US-Dollar geführt hat.

„Der PS5 DualSense Wireless Controller in weiß führte im Februar sowie seit Jahresbeginn 2021 das gesamte Zubehör in US-Dollar an“, so Piscatella auf Twitter.

Für diejenigen, die neugierig sind, welche Games im Februar für PlayStation (unter anderem) große Erfolge erzielt haben, können Sie unten einen Blick darauf werfen.

Meistverkaufte Software für Februar 2021

Verkauf von Software seit Jahresbeginn für 2021

Insgesamt kein schlechter Monat in den USA für Videospiele, zumal die Branche seit Beginn der gesamten Pandemie immer wieder neue Rekorde aufstellt.

Laut Matt Piscatella hat die Branche im Februar einen Rekord von 4,6 Mrd. USD in US-Dollar gebrochen. Dies entspricht einer Steigerung von rund 39% gegenüber dem Vorjahr.

Die PS5 ist derzeit nur mit Tricks in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu kaufen. Wie das funktioniert erfährt ihr bei uns.