PS4: Firmware-Update 8.00 verursacht mehrere Probleme, wie Spieler melden

Die Veröffentlichung des Firmware-Updates 8.00 für die Sony PlayStation 4 verursachte mehrere Probleme. Unter anderem verknüpft das Update „Party“ und „Nachrichten“, sodass beide die gleichen „Gruppen“ von Spielern für Sprachchats und Texte verwenden, anstatt zwei verschiedene Apps. Viele Spieler haben seitdem nur begrenzten Zugriff auf ihre PS4.

Der Releases des PlayStation 4-Updates sorgte für Unmut unter den Fans. Auf Reddit meldeten sich einige Spieler zu den Problemen. Einige Benutzer klagen, dass sie nicht auf Multiplayer-Games zugreifen können, weil ihr PS Plus-Abo nach der Installation des Updates 8.00 nicht erkannt wird. Wiederum andere Spieler berichten, dass ihre Konsole nach dem Laden der Freundesliste sich in die Stockstarre versetzt.

Ein Update des PlayStation Network bestätigte mittlerweile die Probleme der PS4-Spieler.

We're aware users are experiencing difficulties accessing specific functions of PlayStation Network at this time. We're currently investigating. Thank you for your patience.

