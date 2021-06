PS VR Spotlight präsentiert Einblicke in sieben kommende VR-Titel

(C) Sony

Sony hat während der PlayStation VR Spotlight-Show einige Details zu sieben kommenden VR-Titeln (Arashi: Castles of Sin, Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey, Winds & Leaves, After the Fall, Fracked, Wanderer und Sniper Elite VR) präsentiert und vorgestellt, die wir euch nicht vorenthalten wollen!

Arashi: Castles of Sin

Während der Show hat der Creative-Director des Entwicklerteams Endeavor One von Arashi: Castles of Sin, Tom Doyle, bekanntgegeben, dass der Stealth-Action-Sandbox-Titel bereits in diesem Sommer auf PlayStation VR erscheinen soll! Im Spiel selbst schlüpft ihr in die Rolle des Elite-Shinobis Kenshiro, dem letzten überlebenden Sohn des Adelshauses Arashi. Mit eurer Wolfsgefährtin Haru müsst ihr euch an den skrupellosen Banditen rächen, die zahlreiche Schlösser zerstört und erobert hatten.

Das vielfältige Arsenal gewährt euch zahlreiche Möglichkeiten die Schlösser zurückzuerobern. Selbst die Umgebung kann euch von nutzen sein. Sei es das eintauchen in den Schatten oder die Ablenkung von schwer zu besiegenden Gegnern. Ihr entscheidet welchen Weg ihr als Shinobi gehen möchtet.

Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey

Die Entwickler von Creed: Rise to Glory und The Walking Dead Onslaught, Survivos, haben während der Show Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey vorgestellt. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für PlayStation VR, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Erstmals in der Geschichte der Puzzle-Bobble-Reihe gibt es dreidimensionale Blasenrätsel, die eine komplett neue Herausforderung für Veteranen und Neulinge darstellen. Im Story-Modus von Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey erwarten euch bis zu 100 verschiedene 3D-Puzzel. Darüber hinaus bietet der Titel noch zwei zusätzliche Modi. Zum einen den Endlosmodus, für diejenigen die endlose Herausforderungen meistern möchten. Oder den Duell-Modus, bei dem ihr via Quickmatchmaking gegen andere Spiele antreten könnt.

Winds & Leaves

Entwickler Trebuchet hat während der PlayStation VR Spotlight-Show neue Einblicke in ihr kommendes Spiel Winds & Leaves gewährt. Das Spiel wurde speziell für PS VR entwickelt und lässt euch in die Welt eines Gärtners eintauchen, indem ihr diese nach euren Wünschen Terraformen und der Pflanzenwelt neues Leben einhauchen könnt. Lange müsst ihr auch nicht mehr warten, denn ab dem 27. Juli könnt ihr in die magische Welt von Winds & Leaves eintauchen.

Als Gärtner benötigt ihr eine besondere Bindung zu den Bäumen der Welt, um mit Hilfe ihrer lebenspendenden Energie die Ländereien zu durchstreifen. Genauso werden auch die Bäume wieder dazu benötigt die Erkundungen voranzutreiben, indem neue Rückzugsort zu erschaffen werden. In der zauberhaften und idyllischen Welt verstecken sich zahlreiche Außenposten, in denen sich uraltes Wissen versteckt und euch neue Fähigkeiten gewährt.

After the Fall

Entwickler Vertigo Games konnten während der Show neue Eindrücke zu ihrem kommenden 4-Spieler-Koop-Action-FPS-Titel After the Fall enthüllen, der mit voller plattformübergreifender Multiplayer-Unterstützung erscheinen soll. In der postapokalyptischen Welt von Los Angeles müsst ihr als Harvest Runner um euer Überleben kämpfen. Denn 20 Jahre nach der Apokalypse wimmelt es in der Stadt nur so von grausamen, einst menschlichen Kreaturen, den sogenannten Snowbreed.

Gemeinsam mit einem Team aus Harvest Runnern begebt ihr euch in die monsterverseuchten Sperrzonen, die reich an wertvollen Ressourcen sind auf die ihr angewiesen seid. Denn nur mit diesen Gegenständen erhaltet ihr den Zugang zu stärkeren Waffen.

Folgende Snowbreeds erwarten euch in After the Fall:

Der Eater – Abstand und Präzise Schüsse sind bei dem Snowbreed eure Freunde. Nachdem der Eater nämlich besiegt ist explodiert er und vernichtet alles um sich herum;

Der Juggernaut – Sein einziges Ziel ist es euch zu packen und in den Boden zu rammen, um euch außer Gefecht zu setzen. Haltet nach dem Muskelberg Ausschau und schaltet ihn so schnell wie möglich aus;

Der Smasher – Ein großer und aggressiver Snowbreed, der nur im Team ausgeschaltet werden kann.

Fracked

Während der Show wurde neues und ausführliches Gameplay-Material zu dem Action-Adventure Fracked präsentiert, der euch zeigen soll was ihr braucht, um in die Rolle eines Actionhelden zu schlüpt. In dem Titel werdet ihr nicht an die Hand genommen sondern könnt euch völlig frei durch die Levels bewegen. Haltet euren PlayStation Move-Kontroller in die entsprechende Richtung und ihr bewegt euch ohne Umwege dorthin.

Mit einem breiten Waffe-Arsenal an Schrotflinten, Pistolen oder SMGs gewährt euch der Entwickler viele Freiheiten. Dazu gehört auch die Tatsache eure Waffe eigenständig und selbstständig nachladen zu müssen, um weiter schießen zu können.

Kein Action-Held kämpft allein für die Gute Sache, so auch ihr nicht. Mit Rosalez erhaltet ihr eine mutige und witzige Verstärkung für die kommenden Kämpfe.

Wanderer

In dem Action-Adventure Wanderer schlüpft ihr in die Rolle eines Zeitreisenden, der die Vergangenheit umschreibt um die Zukunft zu ändern. Im neusten Trailer von der PlayStation VR Spotlight-Show wurden die Charaktere und Rätsel des Spiels näher beleuchtet.

Während ihr durch die Zeit reist lernt ihr die kühnsten Entdecker, berühmtesten Erfinder und die furchtlosesten der Welt kennen und schlüpft in deren Rollen. Echte Ereignisse und Momente der Geschichte bieten Schauplätze für detailreiche Welten. So seid ihr beispielsweise Zeuge des Tages, an dem die Menschheit erstmals einen Fuß auf den Mond setze. Doch nicht jeder Charakter in Wanderer ist mit der Änderung der Vergangenheit einverstanden und ihr lernt schnell nur den wenigstens Menschen zu vertrauen…

Wenn ihr doch mal eine Pause von den Zeitreisen einlegen wollt, stehen euch zahlreiche Minispiele und andere Aktivitäten zur Verfügung. Ferngesteuerte Autos auf dem Mond oder Schlagzeuger der 60er Jahre sind nur zwei von vielen anderen Aktivitäten die euch erwarten. Manche Nebentätigkeiten ebnen euch den Weg für die kommenden fordernden Rätsel der Hauptgeschichte.

Sniper Elite VR

Das VR-exklusive Spiel Sniper Elite VR wurde von Grund auf für die VR-Erfahrung entwickelt und wird am 8. Juli für PlayStation VR veröffentlicht. Mit der neuen Erweiterung der Sniper-Elite-Reihe erlebt ihr eine Geschichte aus der Sicht eines italienischen Partisanen, der seine Familie beschützen möchte, in dem er die faschistischen Kräfte vernichten möchte.

Die Nutzung des PS VR-Ziel-Kontroller ermöglicht euch erstmalig in der Reihe die Handhabung eines Scharfschützengewehrs. Mit der Intuitiven Nutzung und dem instinktivem anhalten des Atems, lernt ihr so den Umgang mit dem Geweht und schaltet nach und nach eure Ziele aus. Selbst die Kill-Cam mit Röntgenfunktion ist auch in diesem Spiel wieder mit von der Partie.

In Sniper Elite VR findet ihr auch keine klassische VR-Shooter Fortbewegung. Mit zahlreichen implementierten Komfortfunktionen steht euch freie Wahl in der Fortbewegung. Entweder bewegt ihr euch frei auf der Map, teleportiert euch oder verändert die Position der Inventar-Interaktionspunkte.

Neuigkeiten zur VR der nächsten Generation soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben.