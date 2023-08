PS Plus Extra bekommt 12 zusätzliche Spiele inklusive Day One Co-Op Game

Sony hat ein neues Update für die PS Plus Extra Liste im August 2023 herausgegeben, das gleich zwei neue Spiele am Veröffentlichungstag in die Mischung aufnimmt, zusammen mit 12 anderen Spielen. Wenn es um PlayStation Plus geht, wissen Abonnenten, dass sie am Anfang des Monats mit den kostenlosen Spielen rechnen können, während die Spiele der Extra-Stufe in der Mitte jedes Monats hinzugefügt werden.

Diejenigen, die für irgendeine Stufe von PS Plus angemeldet sind, wurden Anfang August mit den monatlichen kostenlosen Spielen verwöhnt. Bis zum 4. September können PS Plus Essential, Extra und Premium-Abonnenten Death’s Door, Dreams und PGA Tour 2K23 für ihre digitalen Bibliotheken beanspruchen.

Die kostenlosen PS Plus-Spiele für August 2023 bleiben den PlayStation Plus-Abonnenten zugänglich, solange sie den Dienst abonniert haben. Die Spiele, die zur Extra- und Premium-Stufe hinzugefügt wurden, sind eine andere Geschichte, da sie ähnlich wie beim Xbox Game Pass in und aus der Verfügbarkeit rotieren.

Gleich 12 weitere Spiele für PS Plus Extra im August 23:

Die PS Plus Extra-Spiele für August 2023 sind jetzt verfügbar und bestehen aus Cursed to Golf, Destiny 2: The Witch Queen, Destroy All Humans 2: Reprobed und mehr. Von diesen Spielen ist Moving Out 2 vielleicht das bemerkenswerteste, da es ein seltenes Beispiel für ein Spiel ist, das am Veröffentlichungstag für PS Plus Extra verfügbar ist. Und nicht nur das, es hat bisher ziemlich positive Bewertungen erhalten.

PS Plus Extra-Spiele für August 2023:

Cursed to Golf

Destiny 2: The Witch Queen

Destroy All Humans 2: Reprobed

Dreams Hotel Transylvania: Scary Tale Adventures

Lawn Mowing Simulator

Lost Judgment

Midnight Fight Express

Moving Out 2

PJ Masks: Heroes of the Night

Sea of Stars – 29. August

Spellforce 3 Reforced

Source of Madness

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Moving Out 2 ist ein kooperatives Spiel, bei dem die Spieler für ein Umzugsunternehmen arbeiten. Das Spiel hat von Kritikern größtenteils positive Bewertungen erhalten, wobei viele es als eine Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger loben. Es ist nicht oft der Fall, dass PS Plus Extra-Abonnenten Spiele am Veröffentlichungstag erhalten, was Moving Out 2 besonders aufregend macht. Allerdings ist es nicht das einzige Spiel, das am Veröffentlichungstag für PS Plus Extra im August 2023 erhältlich ist.

Noch ein Day One Game am Start

PS Plus Extra-Abonnenten können auch Sea of Stars am 29. August ausprobieren. Sea of Stars ist bemerkenswert, weil es nicht nur ein weiteres Spiel für PS Plus Extra am Veröffentlichungstag ist, sondern auch am gleichen Tag für den Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Wie auch immer, es ist selten, dass PS Plus Extra überhaupt Spiele am Veröffentlichungstag bekommt, daher ist es eine große Sache, dass im gleichen Monat zwei Spiele dem Service hinzugefügt werden.

Natürlich können alle, die für die Premium-Stufe von PlayStation Plus angemeldet sind, alle diese Spiele ausprobieren sowie einige Titel, die speziell für Premium-Abonnenten hinzugefügt werden. Derzeit können PS Plus Premium-Abonnenten MediEvil: Resurrection, Ape Escape: On the Loose und Pursuit Force: Extreme Justice ausprobieren, wobei alle drei Spiele Trophäenunterstützung haben.