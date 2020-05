Assassin’s Creed Valhalla: Arbeitet Ubisoft an Prince of Persia?!

princeofpersia-remake-geruechte

Haben wir die Zeit zurück gedreht? Vor kurzem haben wir unsere Gedanken um Prince of Persia geteilt. Wir wollen von Ubisoft ein Revival, einen Remaster zum ehemaligen Zeitsand-Helden und Urvater von Assassins Creed. Zeitnah schossen in dieser Woche plötzlich neue Informationen “aus dem Sand”.

Prince of Persia – Neue Domainregistrierungen

Die Domain princeofpersia6.com wurde entdeckt. Jemand hatte diese registriert. Auch wenn die Spiele nicht nummeriert sind, bis dato wurde stets eine nummerierte Domain zu Prince of Persia registriert! Auch die Nummerierung würde passen. Bis jetzt sind diese fünf Titel erschienen:

Sands of Time Warrior Within Two Thrones Prince of Persia 2008 Forgotten Sands

Bei genauerer Betrachtung stellte man jedoch fest, dass die Domain nicht von der üblichen Registrierungsagentur von Ubisoft durchgeführt wurde. Es kann sich also auch einfach um einen Domain-Jäger handeln, der Antrag sei noch nicht durch.

So apparently there has been a video from a cancelled Prince of Persia game up on Youtube for 8 years and nobody noticed till today. Looks cool tbh. Prince of Persia Redemption pic.twitter.com/0PrT0yNRaZ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 6, 2020

Prince of Persia – Demo auf Youtube aufgetaucht

Kurz im Anschluss entdecken Leute ein Video auf Youtube. Das Video ist bereits seit 2012 Online! Dabei handelt es sich um eine Demo zu einem geplanten, neuen Teil von Prince of Persia. Die Assassins Creed Entwickler bestätigten, dass es sich dabei um eine Demo für einen Pitch für einen neuen Teil der Prinzen-Serie handelte. Die Demo diente später auch als Basis für Assassins Creed 3.

Die Demo trägt den Titel “Prince of Persia: Redemption”. Man sieht den Prinzen nur von hinten. Die Spielmechanik aber zeigt die Parallelen zu Assassins Creed gleich auf den ersten Blick. Der Prinz sprintet über Dächer und hangelt sich akrobatisch durch die Straßen. Zeitgleich kämpft er gegen eine Menge Übeltäter. Falls sie es schaffen, ihn zu töten, dreht er einfach die Zeit zurück und probiert einen anderen Move. Seht hier das Video.

Assassins Creed Valhalla – Könnte es uns den Prinzen zurückbringen?

Vor kurzem hat Ubisoft auch die nächste Installation in der Assassins Creed Serie vorgestellt. Assassins Creed Valhalla scheint komplett neue Wege zu gehen. So haben wir keinen Helden mehr, der sich unter einer Kaputze versteckt und über die Dächer schleicht. Wir treffen auf einen barbarischen Wickinger auf seinem Weg, England zu erobern. Es wirkt wie ein Facelift der Serie, die sich in einem neuen Licht und Genre präsentieren will. Assassins Creed Valhalla soll mehr auf RPG-Elemente setzen. Details zum Spiel findet ihr in unserem ausführlichen Bericht zu allen Infos rund um Assassins Creed Valhalla.

Dies legt die Frage nahe: Soll dieser Tapetenwechsel Platz für ein anderes Spiel im Stealth-Action-Adventure Genre machen? Könnte es die Rückkehr von Prince of Persia ermöglichen? Lange Zeit war das Hauptargument von Ubisoft gegen Prince of Persia die Entwicklung von Assassins Creed. Man kommunizierte Assassins Creed stets als Weiterentwicklung von Prince of Persia. Der Prinz war der in Pension gesendete ältere Bruder des Assassinen. Es kann nur einen Dächer-Hüpfer geben!

Die neue Stoßrichtung von Assasssins Creed würde aber den Thron wieder frei machen. Somit könnte der Prinz wieder aus dem Ruhestand gerufen und seinen einstigen Platz an der Spitze der Action-Adventure einnehmen! Die Zeichen zumindest sprechen dafür.

Prince of Persia – Wir wollen einen Remaster

Unser Standpunkt hat sich nach wie vor nicht geändert. Wir wollen den Prinzen wiederbeleben! Er hat uns durch viele Jahre unseres Lebens begleitet und ging etwas schief, drehte er einfach die Zeit zurück. Das war ein gutes Gefühl! Die nun aufgetauchten Gerüchte und plötzlich erschienen Videos könnten ein Test von Ubisoft sein, um zu sehen, wieviel Interesse noch an der Marke besteht. Sollte der Barometer explodieren, dürfte einer Entwicklung nichts im Wege stehen. Sogar Ubisoft selbst hat sich zu einem Revival geäußert. Unserer Meinung nach stehen die Zeichen dafür gut. Also lasst uns nochmal die Zeit zurückdrehen!

Quelle: Reddit, Twitter