Pokémon Legenden: Z-A Trailer: Mögliche Rückkehr von LaBelle im Spiel

Seit den Klassikern Pokémon Rot und Pokémon Blau wurden viele Generationen von Pokémon-Spielen veröffentlicht, und Spin-off-Spiele sind zunehmend populär geworden. Pokémon Legenden: Z-A, das auf Legenden: Arceus aufbaut, ist der neueste Titel der Reihe. Während die Fans gespannt auf neue Pokémon warten, sind viele besonders an der Handlung interessiert, die sich um Illumina City dreht.

Der aktuelle Trailer zu Pokémon Legenden: Z-A gibt tiefere Einblicke in die Geschichte und lässt Fans ein kleines Detail entdecken, das auf die Rückkehr eines beliebten Charakters hinweist. Bei 2:58 Minuten erhält der Spieler einen kurzen Blick in einen Raum in Pokémon Legenden: Z-A. Auf den ersten Blick scheint er nichts Besonderes zu sein, aber bei genauerem Hinsehen erkennt man Hinweise darauf, dass ein bekannter Charakter zurückkehren wird.

Werbung

LaBelle, der erstmals in Pokémon Platin auftrat und seitdem in mehreren Spielgenerationen und Animes vorkam, ist dieser Charakter. Als Polizist und Detektiv der internationalen Polizei bekämpfte LaBelle Team Galaktik und spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte von Pokémon Platin. Seitdem reiste er weltweit und befasste sich oft mit dem jeweils bösen Team in den verschiedenen Spielen.

Rückkehr eines Fan-Lieblings in Pokémon Legenden: Z-A?

Der Raum, der im Trailer zu Pokémon Legenden: Z-A gezeigt wird, ähnelt stark LaBelles Büro aus Pokémon X und Pokémon Y. Die meisten Möbel sind ähnlich platziert und sehen gleich aus, abgesehen von einigen grafischen Verbesserungen. Ein weiterer Hinweis ist der Mantel an der Wand, der LaBelles Mantel gleicht. Außerdem gibt es eine Pinnwand, die mit Hinweisen bedeckt scheint.

Da LaBelle ein Ermittler ist, deutet dies darauf hin, dass er im Spiel auftauchen könnte, oder vielleicht Emma, mit der er einst das Gebäude verlassen hat. Emma war noch ein Kind, als sie zuletzt gesehen wurde, sodass sie inzwischen erwachsen sein und LaBelles Rolle übernommen haben könnte. Eine Theorie besagt, dass LaBelle oder Emma in Pokémon Legenden: Z-A gegen die Quasartico Inc. ermitteln könnten.

Diese Firma leitet den Stadtsanierungsplan und könnte in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Es scheint zwar wahrscheinlich, dass LaBelle zurückkehren wird, oder zumindest Emma, aber dies ist bisher nur Spekulation. Das Büro könnte zufällig so aussehen, aber es deutet vieles darauf hin, dass es geplant ist. Nur die Zeit wird zeigen, ob LaBelle in Pokémon Legenden: Z-A für die Nintendo Switch tatsächlich wieder auftaucht.

Quelle: reddit.com via u/PrimalPokemonPlayer