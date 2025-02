Pokémon Legenden: Z-A – Diese Taschenmonster waren im neuen Trailer zu sehen

Pokémon Legenden: Z-A ist die kommende Fortsetzung von Legenden: Arceus und fokussiert sich auf die 6. Generation und Illumina City. Das Spannendste an den Spielen ist die Vielfalt der Pokémon, denen die Spieler begegnen und die sie fangen können. Beim Presents-Event wurden die drei Starter bekannt gegeben, aber die Fans hoffen weiterhin, dass ihre Lieblings-Pokémon in Z-A auftauchen werden.

Obwohl The Pokémon Company den Pokédex noch nicht offiziell veröffentlicht hat, bestätigen die bisher veröffentlichten Trailer einige der Pokémon, die im Nintendo Switch-Spiel enthalten sein werden. Die bisher bestätigten Taschenmonster für Pokémon Legenden: Z-A wurden zwar nicht alle in den Trailern gezeigt, aber wir können davon ausgehen, dass sie im Spiel enthalten sein werden, es sei denn, es gibt regionale Varianten oder alternative Methoden, diese Pokémon zu erhalten.

Dies ist nur eine kleine Auswahl, von denen wir wissen, dass sie in Pokémon Legenden: Z-A erscheinen werden. Legenden: Arceus hatte etwa 242 Eintrage im Pokédex, daher können wir annehmen, dass Z-A eine ähnliche Anzahl haben wird. Je näher das Veröffentlichungsfenster Ende 2025 rückt und je mehr Trailer veröffentlicht werden, desto mehr werden wir über Pokémon Legenden: Z-A erfahren.

Folgende Pokémon sind definitiv in Pokémon Legenden: Z-A

Generation 1:

Kangama

Glurak

Karpador

Garados

Evoli

Blitza

Flamara

Aquana

Pikachu

Raichu

Knofensa

Ultrigaria

Sarzenia

Tauboga

Tauboss

Onix

Dragonir

Arbok

Pinsir

Generation 2:

Karnimani

Endivie

Voltilamm

Waaty

Ampharos

Larvitar

Nachtara

Skaraborn

Generation 3:

Absol

Zobiris

Guardevoir

Wablu

Altaria

Kindwurm

Generation 4:

Lucario

Rotom

Knospi

Roserade

Hippopotas

Generation 5:

Ganovil

Rabigator

Leufeo

Pyroleo

Nagelotz

Unratütox

Deponitox

Skelabra

Mähikel

Chevrumm

Iscalar

Resladero

Generation 6:

Flabébé

Floette

Florges

Viscora

Viscargot

Viscogon

Zygarde

Durengard

Feelinara

Flauschling

Purmel

Puponcho

Vivillon

Parfi

Parfinesse

Scoppel

Grebbit

Darts

Fiaro

Tandrak

Dedenne

Scampisto

Wummer

Coiffwaff

Clavion

Psiaugon

Mega-Entwicklungen:

Mega-Lucario

Mega-Kangama

Mega-Absol

Mega-Altaria

Mega-Zobiris

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Ampharos

Mega-Garados

Mega-Guardevoir

Schau dir den neuesten Trailer an, um einen detaillierten Einblick in Pokémon Legends: Z-A zu erhalten.

Quelle: youtube.com via The Official Pokémon YouTube channel