Pokémon Legenden Z-A: Royale-Turnier und Story-Details für Nintendo Switch enthüllt

Die heutige Nintendo Direct brachte frische Details zu Pokémon Legends: Z-A, dem nächsten großen Titel der Pokémon-Reihe. Im Mittelpunkt steht diesmal Illumina–City, die Metropole aus Pokémon X und Y, die sich im Spiel von ihrer ganz anderen Seite zeigt. Tagsüber herrscht hier eine lockere Atmosphäre, in der Trainer und Pokémon gemeinsam den Tag genießen. Doch nachts erwacht die Stadt zu einem ganz anderen Leben: Dann beginnt das Z-A Royale, ein spektakuläres Kampfevent, bei dem sich alles um harte Trainer-Duelle dreht.

Beim Z-A Royale starten Spieler in der niedrigsten „Z“-Klasse und müssen sich bis zur begehrten „A“-Stufe hocharbeiten. Das Besondere: Wer es bis ganz nach oben schafft, dem wird ein Wunsch erfüllt – ein zentrales Element der Geschichte. Im Trailer sieht man, wie Trainer ihre Träume preisgeben, während sie um den Aufstieg kämpfen. Geschickte Spieler können sich dabei mit Überraschungsangriffen einen taktischen Vorteil verschaffen.

Werbung

Pokémon Legends: Z-A mit einer spannenden Neuerung

Der Trailer hält auch einige geheimnisvolle Andeutungen bereit. So ist Zygarde in seiner 10%-Form durch die Straßen von Illumina City zu sehen, außerdem gibt es einen erneuten Blick auf AZ und seine Eternal Flower Floette – ein Pokémon, das in den originalen X/Y-Spielen nie fangbar war. Könnte sich das nun ändern?

Ein weiteres Comeback feiern die Mega-Entwicklungen, wobei im Trailer bekannte Formen wie Mega Alakazam im Fokus standen. Neue Mega-Designs wurden zwar nicht gezeigt, aber nach kürzlich aufgetauchten Leaks mit angeblichen Neuheiten wie Mega Pixi und Mega Starmie scheint ihre Rückkehr sicher.

Wann das Spiel genau erscheint, bleibt vorerst ungewiss – Nintendo bestätigte lediglich 2025 als Releasejahr. Nach dem Muster früherer Pokémon-Haupttitel könnte ein Launch im November wahrscheinlich sein, ähnlich wie bei Pokémon Karmesin und Purpur. Bis dahin bleibt genug Zeit, um über die Rätsel von Lumiose City zu spekulieren und sich auf epische Nachtkämpfe im Z-A Royale vorzubereiten.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 40: Baphomets Fluch – Ein Abenteuer für Herz und Hirn!

Quelle: youtube.com via Nintendo DE