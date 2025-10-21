Pokemon Legenden Z-A: Mit diesen Tricks steigst du blitzschnell im Level auf

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Das Leveln in Pokemon Legenden Z-A ist so einfach wie nie zuvor. Das Open-World-System des Spiels eröffnet dir zahlreiche Möglichkeiten, um Erfahrungspunkte zu verdienen und mit dem richtigen Wissen kannst du das Wirtschaftssystem gezielt zu deinem Vorteil ausnutzen. Ob EP-Bonbons, Elite-Pokemon oder spezielle Items: Wer die richtigen Strategien kombiniert, erreicht hohe Level in kürzester Zeit.

Der Schlüssel liegt darin, Ressourcen wie Mega-Splitter oder Farbenfrohe Schrauben effizient einzusetzen. Schon nach wenigen Stunden im Spiel ist es möglich, Pokemon um Dutzende Level zu steigern und das ganz ohne stundenlanges Grinden.

So farmst du EP-Bonbons am effizientesten

Die einfachste Methode, um in Pokemon Legenden Z-A schnell zu leveln, ist der Kauf von EP-Bonbons im Shop von Quasartico Inc. Für nur acht Mega-Splitter pro Stück erhältst du massenhaft Erfahrungspunkte. Da Mega-Splitter durch das Sammeln von Mega-Kristall-Clustern in der offenen Welt leicht zu farmen sind, kannst du in kurzer Zeit ein großes Vorratslager anlegen.

Mit rund hundert EP-Bonbons, die etwa 800 Mega-Splitter kosten, lässt sich ein Pokémon in wenigen Minuten auf ein hohes Level bringen. Am besten funktioniert das mit einem Pokemon, das eine schnelle Attacke wie Turbotempo beherrscht, um Gegner zügig zu besiegen. Ideal wäre hier Lucario, es erlernt Turbotempo auf Level 45 und hat zudem noch eine Mega-Entwicklung. Lucario entwickelt sich aus Riolu, welches ihr im Rouge-Bezirk 4 und Cyan-Bezirk 5 auf Dächern finden könnt. Zudem erhaltet ihr es in Nebemission 24 „Eine Runde Fangen mit Abra“ als Tausch gegen ein Abra.

Items und Kampfstrategien für mehr Erfahrung

Neben Exp.-Bonbons spielt der Rote Canary-Anhänger eine entscheidende Rolle. Dieses Item, erhältlich bei Racine Construction, erhöht die erhaltenen Erfahrungspunkte um bis zu 70 Prozent, wenn es vollständig verbessert wurde. Fünf verschiedene Canary-Anhänger können gleichzeitig getragen werden, was die Exp.-Gewinne zusätzlich steigert.

Auch Kämpfe gegen Elite-Pokemon sind besonders lukrativ. Diese übergroßen Monster bringen deutlich mehr Erfahrungspunkte als normale Gegner. Mit gezielten Statusattacken wie Toxin kannst du sie gefahrlos schwächen, bis sie an Vergiftungsschaden besiegt werden.

Ein weiterer Trick: Fange Pokemon statt sie zu besiegen. Das bringt bis zu 66 Prozent mehr Erfahrungspunkte. Wenn du ausreichend Pokebälle dabeihast, lohnt sich diese Methode besonders in Gebieten mit vielen schwächeren Pokemon.

Das Glücksei, ein klassisches Exp.-Item, ist zwar ebenfalls im Spiel enthalten, aber erst spät verfügbar. Bis dahin kommst du mit Bonbons, Anhänger und Fangstrategien deutlich schneller ans Ziel.

Weitere Guides helfen dir auch dabei die Megamanie-Pokemon anzugehen oder wie du am besten auf Shiny-Jagd gehst.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

