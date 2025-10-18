So jagst du effektiv Shinys in Pokemon Legenden Z-A

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Pokemon Legenden Z-A bringt frischen Wind in die beliebte Shiny-Jagd, auch wenn dieser nicht jedem gefallen dürfte. Anders als in früheren Teilen gibt es keine Items oder Mechaniken, die die Chancen auf ein schillerndes Pokemon merklich verbessern. Massenauftauchen, wie man sie noch aus Karmesin und Purpur kennt, existieren nicht. Stattdessen verfolgt Game Freak einen neuen Ansatz, der das Shiny-Hunting entschleunigt, aber gleichzeitig beständiger macht.

Ein zentraler Unterschied: Schillernde Pokemon verschwinden in Z-A nicht mehr, wenn man ein Gebiet verlässt. Sobald man einem Shiny begegnet und das Spiel speichert, automatisch oder manuell, bleibt dieses Exemplar dauerhaft an seinem Fundort bestehen. Selbst wer die Zone verlässt oder im Kampf ohnmächtig wird, kann später zurückkehren und das Pokemon immer noch dort antreffen. Nur wer es besiegt, flüchtet oder ein Tag-Nacht-Wechsel vor einem Autosave stattfindet, riskiert, es endgültig zu verlieren.

Was das neue Shiny-System bedeutet

Spieler erhalten beim Annähern an ein schillerndes Pokemon ein akustisches Signal, das eindeutig auf seine Präsenz hinweist. Dadurch ist das Shiny-Hunting weniger vom Zufall abhängig und etwas planbarer. Bestimmte Begegnungen sind jedoch weiterhin shiny-gesperrt, darunter Rogue-Mega-Entwicklungen, Geschenk-Pokemon und statische Events.

Die Shiny-Chancen selbst bleiben unverändert bei 1 zu 4096. Wer den Schillerpin freischaltet, kann die Quote auf 1 zu 1024 verbessern, also eine vierfache Steigerung. Doch der Weg dorthin ist lang: Erst wer Stufe 50 in Mables Forschung erreicht, erhält das Item. Dafür sind rund 100 Spielstunden und nahezu der vollständige Abschluss von Haupt- und Nachspiel notwendig.

Damit bleibt das Shiny-Hunting in Pokemon Legenden Z-A ein Feature für besonders engagierte Spieler, weniger schnell, aber deutlich strukturierter als in früheren Generationen.

Effektive Shiny-Jagd in Wildzonen

Die effektivste Methode zum Shiny-Hunting liegt in den Wildzonen. Jede Wildzone fungiert gleichzeitig als Schnellreisepunkt, und jede Schnellreise setzt alle Pokemon des Gebiets zurück. Dadurch lässt sich die Shiny-Wahrscheinlichkeit bei jedem Besuch neu „auswürfeln“.

Der Ablauf ist simpel: In die gewünschte Wildzone reisen, das Pokemon suchen, prüfen, ob es schillernd ist, und falls nicht, erneut per Schnellreise starten. Für Pokemon in Illumina City funktioniert der Trick ähnlich. Man entfernt sich aus der Sichtweite und kehrt zurück, um neue Respawns zu erzeugen.

Besonders effizient ist Wildzone 3. Wer dort wiederholt einen Turm betritt und verlässt, löst jedes Mal ein komplettes Respawn aller Pokemon aus, inklusive ihrer Shiny-Chancen. Da das Spiel automatisch speichert, sobald ein Shiny auftaucht, lässt sich die Jagd fast schon halbautomatisch gestalten.

Mit dieser Methode haben ambitionierte Spieler eine klare Strategie in der Hand, um trotz der entschleunigten Mechaniken gezielt nach Shinys zu suchen.

