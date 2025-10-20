Pokemon Legenden Z-A: So besiegst du alle Megamanie-Pokemon

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

In Pokemon Legenden Z-A warten insgesamt sechzehn sogenannte Megamanie-Pokemon auf dich, das sind besonders starke Pokemon, die jeweils einen eigenen Mega-Stein hinterlassen, sobald du sie besiegst. Der erste dieser Kämpfe findet im Verlauf der Hauptmission 9 statt, wenn du gegen das Megamanie-Absol antrittst. Danach erscheinen die übrigen fünfzehn Mega-Pokemon in Gruppen von jeweils drei Bossgegnern, die du in beliebiger Reihenfolge herausfordern kannst.

Nach dem Sieg über Megamanie-Absol beginnt die eigentliche Jagd auf die restlichen Mega-Pokemon. Du kannst frei entscheiden, welche Dreiergruppe du als Nächstes bekämpfst. Besonders am Anfang lohnt es sich jedoch, die Typenschwächen gezielt auszunutzen. Nach dem Sieg über Lahmus, Camerupt und Sarzenia hast du bereits mehrere starke Mega-Steine gesammelt, mit denen du dein Team strategisch aufbauen kannst.

Die Kämpfe sind anspruchsvoll, da jedes Megamanie-Pokemon nicht nur über erhöhte Werte verfügt, sondern auch häufig mit speziellen Attacken auftritt. Eine gute Vorbereitung mit passenden Typen ist daher entscheidend. Besonders Wasser- und Elektro-Attacken erweisen sich in vielen Fällen als nützlich, da zahlreiche Mega-Gegner entsprechende Schwächen besitzen.

Alle Megamanie-Pokemon und ihre Schwächen

Die folgende Tabelle zeigt alle sechzehn Megamanie-Entwicklungen, ihre Typen, Level und die wichtigsten Schwächen. So kannst du dein Team optimal vorbereiten, bevor du dich in die Kämpfe stürzt.

Mission Megamanie Mega Pokémon Typ Schwächen 9 Megamanie-Absol (Level 25) Unlicht Kampf, Käfer, Fee 11 Megamanie-Lahmus (Level 34) Wasser + Psycho Käfer, Geist, Pflanze, Elektro, Unlicht 12 Megamanie-Camerupt (Level 34) Feuer + Boden Boden, Wasser (4x) 13 Megamanie-Sarzenia (Level 34) Pflanze + Gift Flug, Feuer, Psycho, Eis 16 Megamanie-Bibor (Level 41) Käfer + Gift Flug, Gestein, Feuer, Psycho 17 Megamanie-Resladero (Level 41) Kampf + Flug Flug, Elektro, Psycho, Eis, Fee 18 Megamanie-Banette (Level 41) Geist Geist, Unlicht 21 Megamanie-Flunkifer (Level 48) Stahl + Fee Boden, Feuer 22 Megamanie-Thanathora (Level 48) Gestein + Kampf Kampf, Boden, Stahl, Wasser, Pflanze, Psycho, Fee 23 Megamanie-Ampharos (Level 48) Elektro + Drache Boden, Eis, Drache, Fee 27 Megamanie-Frosdedje (Level 53) Eis + Geist Gestein, Geist, Stahl, Feuer, Unlicht 28 Megamanie-Altaria (Level 53) Drache + Fee Gift, Stahl, Eis, Fee 29 Megamanie-Bisaflor (Level 53) Pflanze + Gift Flug, Psycho 32 Megamanie-Dragoran (Level 59) Drache + Flug Gestein, Eis (4x), Drache, Fee 33 Megamanie-Despotar (Level 59) Gestein + Unlicht Kampf (4x), Boden, Käfer, Stahl, Wasser, Pflanze, Fee 34 Megamanie-Starmie (Level 59) Wasser + Psycho Käfer, Geist, Pflanze, Elektro, Unlicht

Tipps zur Vorbereitung

Setze auf Pokemon mit Status-Attacken wie Paralyse oder Schlaf, um Megamanie-Pokemon leichter zu besiegen. Items wie Beleber und Top-Tränke solltest du ebenfalls auf Vorrat haben, da einige Kämpfe direkt aufeinander folgen können. Sobald du alle sechzehn Mega-Steine gesammelt hast, kannst du sie in Kämpfen einsetzen, um deine eigenen Pokemon zu Mega-Entwicklungen zu verwandeln, ein entscheidender Vorteil in späteren Bosskämpfen.

