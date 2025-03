Pokémon Legenden Z-A: Neuer Leak enthüllt Details zu Mega-Entwicklungen

Ein neuer Leak zu Pokémon Legenden: Z-A ist aufgetaucht und enthüllt eine der neuen Mega-Entwicklungen, die Spieler in dem kommenden Nintendo-Switch-Spiel erwarten können. Besonders interessant ist, dass die geleakte Mega-Entwicklung für ein Pokémon der ersten Generation ist, das bereits in den originalen Spielen Pokémon Rot und Pokémon Grün vorkam. Dieses Pokémon hat im Anime eine bedeutende Rolle gespielt, insbesondere als eines der Haupt-Pokémon von James aus Team Rocket.

Der Leak stammt von Centro Leaks, einer bekannten und relativ zuverlässigen Quelle für Pokémon- und Nintendo-Informationen. Laut dem Leaker wird Sarzenia in Pokémon Legenden: Z-A eine Mega-Entwicklung erhalten. Dass das Pokémon im Spiel vorkommt, war bereits bekannt, da es im Trailer vom letzten Monat zu sehen war. Bisher gab es jedoch keine Hinweise auf eine Mega-Entwicklung für dieses klassische Pokémon der ersten Generation.

Well the cat’s out of the bag (with some drama between fellow Pokémon rumor accounts), but yeah, Khu did actually tease this last year.

Mega Victrebeel is coming https://t.co/cLs5Cj1Aod pic.twitter.com/svpJh5rWsG

