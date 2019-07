Der Niantic-Blockbuster Pokémon GO wurde am Wochenende drei Jahre alt, nachdem er am 6. Juli 2016 in den USA eingeführt wurde. Die Daten des Sensor Tower zeigen, dass das Spiel seitdem weltweit geschätzte 2,65 Milliarden US-Dollar im App Store und bei Google Play eingespielt hat.

Mit dieser Summe gehört der Titel zu den erfolgreichsten Handyspielen westlicher Entwickler (die japanischen Hits Monster Strike und Puzzle & Dragons sind in einer eigenen Liga). Wie die folgende Grafik zeigt, hat Pokémon GO die äußerst beliebten Marken Candy Crush Saga und Clash Royale übertroffen, die in den ersten drei Jahren 1,86 bzw. 2,3 Milliarden US-Dollar erwirtschafteten (ohne Einnahmen aus China, wo Pokémon GO noch nicht eingeführt wurde). .

Pokémon GO wird nur von Supercells Clash of Clans übertroffen, das in den ersten drei Jahren außerhalb Chinas schätzungsweise 3,15 Milliarden US-Dollar einbrachte.

USA vor Japan und Deutschland

Die USA haben bisher die Ausgaben der Spieler für Pokémon GO angeführt und machten etwa 35 Prozent des Bruttoumsatzes oder fast 928 Millionen US-Dollar aus. Japan belegt mit rund 779 Millionen US-Dollar oder rund 29 Prozent aller Ausgaben im Spiel den zweiten Platz. Deutschland hat 6 Prozent oder 159 Millionen US-Dollar zum Bruttoumsatz des Spiels beigetragen.

Ungefähr 54 Prozent der Spielausgaben oder 1,43 Milliarden US-Dollar stammen von Google Play. Die restlichen 1,22 Milliarden US-Dollar wurden hauptsächlich von iPhone-Nutzern generiert, wobei nur etwa 1,6 Prozent des iOS-Umsatzes von iPad-Nutzern stammten.

Platz 8 aller Apps weltweit

Pokémon GO ist nach wie vor ein Top-Verdiener in den App Stores und belegt Platz 8 unter allen Apps für den weltweiten Umsatz im Juni und Platz 9 im zweiten Quartal. Bislang hat das Spiel im Jahr 2019 weltweit 395 Millionen US-Dollar eingespielt, das sind 19 Prozent mehr als in der ersten Hälfte des letzten Jahres. Insgesamt haben die Spieler seit dem Start durchschnittlich 2,4 Millionen US-Dollar pro Tag und durchschnittlich 5 US-Dollar für jeden ihrer 521 Millionen Downloads ausgegeben. Wie die Quelle der News angibt wird erwartet, dass der Titel bis Ende dieses Jahres mehr als 3 Milliarden US-Dollar eingebracht hat.

Erst vor wenigen Wochen wurde Pokémon GO für Apple Watch eingestellt.