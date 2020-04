Pokemon Company bricht die Championship Series 2020 ab

Play! Pokemon Championship Series

Die Pokemon Company hat die Absage anstehender Events im Rahmen des 2020 Play! Pokemon Championship Series, aufgrund zunehmender Einschränkungen wegen des Coronavirus Covid-19, mitgeteilt. Dies geschieht nach früheren Absagen von Pokemon-Veranstaltungen, da das Unternehmen im Voraus sicherstellen möchte, dass die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation und anderer Gesundheitsbehörden eingehalten werden.

Diese Absagen bedeuten vorerst auch die Aussetzung der gesamten Championship Series, was bedeutet, dass alle anderen genehmigten Pokemon-Events bis auf weiteres abgesagt werden. Diese Ankündigung stammt direkt von der offiziellen Website von The Pokemon Company und wird sowohl über die Social-Media-Konten des Unternehmens als auch über die Organisationskonten für das Play! Pokemon Championship Series verbreitet.

Zu den beiden wichtigsten Ereignissen, die in der Ankündigung angegeben wurden, gehörten die ursprünglich in Columbus, Ohio, geplanten nordamerikanischen internationalen Meisterschaften 2020 sowie die Pokemon-Weltmeisterschaften 2020, die in London stattfinden sollten.

Wettbewerb wird 2021 fortgeführt

Als Reaktion auf diese Absage werden alle Einladungen zu diesen Veranstaltungen im Jahr 2021 entgegengenommen, wenn The Pokemon Company hofft, den jährlichen Wettbewerb wieder abzuhalten, sobald die aktuelle Krise bewältigt ist. Darüber hinaus werden alle von Wettbewerbern gesammelten Championpunkte auch auf 2021 übertragen, mit der Absicht, dass der Wettbewerb im nächsten Jahr wieder aufgenommen wird.

The 2020 Play! Pokémon Championship Series has been suspended. More details here: https://t.co/epaVEeCUwP pic.twitter.com/ggR1nRV5FP — Play Pokémon (@playpokemon) March 31, 2020

Mit etwas Glück können Spieleereignisse und Wettbewerbe wieder gestartet werden, nachdem die aktuelle Situation mit Covid-19 gelöst ist. The Pokemon Company trifft jedoch die verantwortungsvolle Entscheidung, Veranstaltungen wie die Pokemon-Meisterschaft 2020 vorerst abzuhalten. Erst gestern haben wir davon berichtet, dass die QuakeCon abgesagt wurde. Die Verantwortlichen der Gamescom möchten diese Entscheidung noch bis Mitte Mai abwarten.

Quelle: Pokemon Official Website