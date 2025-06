Poesie des Schreckens: Silent Hill f erscheint im September

Konami hat das Veröffentlichungsdatum für Silent Hill f bekannt gegeben: Das neue Spinoff der legendären Horrorreihe erscheint am 25. September 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Entwickelt wird der Titel vom taiwanesischen Studio NeoBards Entertainment, das bereits an Resident Evil-Projekten beteiligt war. Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich – samt früher Zugänge und Bonusinhalte.

In Silent Hill f schlüpfen Spieler in die Rolle der Schülerin Shimizu Hinako, die sich in ihrer Heimatstadt Ebisugaoka plötzlich mit albtraumhaften Veränderungen konfrontiert sieht. Der Nebel verdichtet sich, Realität und Wahnsinn verschwimmen – und Hinako muss nicht nur überleben, sondern Entscheidungen treffen, die über ihre Zukunft entscheiden: Wird sie der Schönheit trotzen oder im Wahnsinn untergehen?

Atmosphärische Vielfalt: Von Blumensymbolik bis zu japanischem Folk-Horror

Das Spiel entführt Spieler in eine stilisierte Version Japans der 1960er Jahre – in 4K-Auflösung, mit atemberaubender Kulisse und einem Soundtrack, der gleichermaßen nostalgisch wie unheilvoll ist. Die Musik stammt von Genre-Veteran Akira Yamaoka (u.a. Silent Hill-Games, Cyberpunk: Edgerunners) und Kensuke Inage (u.a. Dan Da Dan, Chainsaw Man), das Kreaturendesign trägt die Handschrift des gefeierten Künstlers kera, der klassische japanische Horrormotive neu interpretiert.

Besonders spannend: Die Rätsel in Silent Hill f sind tief mit der Geschichte verwoben und greifen Elemente japanischer Folklore wie Vogelscheuchen auf. Autor Ryukishi07 (u.a. Higurashi) verleiht der Geschichte eine tragische Tiefe, die zwischen psychologischem Horror und philosophischer Reflexion pendelt.

Auch das Kampfsystem soll neue Wege gehen: Mit stärkerem Fokus auf Nahkampf und einer direkten Verbindung zum inneren Konflikt der Protagonistin verspricht Silent Hill f intensive Auseinandersetzungen, bei denen Gameplay und Story eng verzahnt sind.

Editionen und Vorbestellerboni

Spieler können zwischen der Standard-Edition und einer digitalen Deluxe Edition wählen. Letztere enthält ein digitales Artbook, Soundtrack, pinkes Hasenkostüm sowie 48 Stunden Vorabzugang. Vorbesteller erhalten in beiden Fällen zusätzliche Ingame-Items und kosmetische Extras.

Mit seiner Mischung aus emotionaler Story, psychologischem Horror und visuellem Feinsinn richtet sich Silent Hill f gleichermaßen an Serienveteranen wie an Neulinge – und könnte das bisher poetischste Kapitel der Reihe werden.