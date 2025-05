„Silent Hill f“ ist völlig eigenständig und benötigt kein Vorwissen

Nach dem erfolgreichen Comeback mit dem Silent Hill 2 Remake geht die ikonische Horrorreihe bald in eine neue Runde – und zwar mit Silent Hill f. Doch anders als frühere Ableger führt uns dieser Titel nicht in das nebelverhangene Städtchen Silent Hill, sondern ins Japan der 1960er-Jahre. Und wie Konami nun bestätigt hat, musst du dafür kein Fan der Serie sein.

Auf X.com (ehemals Twitter) erklärte Konami Japan, dass Silent Hill f ein vollständig eigenständiges Spiel sei. Auch Spieler, die bisher noch nie einen Teil der Reihe erlebt haben, könnten ohne Vorkenntnisse einsteigen.

Wörtlich heißt es:

„Es handelt sich hierbei um eine völlig neue, von der Serie unabhängige Arbeit. Auch wer die SILENT HILL-Reihe noch nie gespielt hat, kann an diesem Spiel seine Freude haben.“

Damit positioniert sich Silent Hill F ähnlich wie der zweite Teil der Reihe, der ebenfalls für sich allein funktionierte. Für Fans bedeutet das frischen Horror-Nachschub, während Neueinsteiger ein perfektes Sprungbrett erhalten, um in das psychologische Grauen einzutauchen.

Silent Hill f: Neue Kulisse, bewährter Horror

Statt in einer amerikanischen Kleinstadt spielt Silent Hill f in Ebisugaoka, einem fiktiven Ort im Japan der 1960er-Jahre. Entwickelt wird der Titel von NeoBards Entertainment, das Drehbuch stammt von Ryukishi07, dem gefeierten Autor von „Higurashi When They Cry“. Damit ist klar: Der Fokus liegt erneut auf psychologischem Horror, diesmal jedoch mit einem kulturell anderen Einschlag.

Konami hat bereits angekündigt, dass das Spiel Themen wie Mobbing, Missbrauch, Geschlechterdiskriminierung und Halluzinationen aufgreifen wird – verpackt in einer düsteren Atmosphäre mit expliziten Gewaltdarstellungen. Gleichzeitig sollen die gesellschaftlichen Gepflogenheiten Japans in den 60er-Jahren eine zentrale Rolle spielen.

Release-Termin? Noch ungewiss!

Auch wenn die Neugier auf Silent Hill f groß ist, müssen sich Fans noch gedulden: Es gibt noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin. Sicher ist nur, dass das Spiel für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Ein Release-Fenster wurde bislang nicht genannt – und nach dem Durcheinander um Metal Gear Solid Delta: Snake Eater scheint Konami nichts überstürzen zu wollen.

Silent Hill f könnte diesen Aufwärtstrend fortsetzen. Besonders spannend ist die kreative Freiheit, die sich Konami hier gönnt: neue Kulisse, neue Geschichte, neuer Stil, aber mit dem bekannten Psycho-Horror-Kern. Ob das Experiment gelingt? Fans und Neulinge dürfen gespannt sein.