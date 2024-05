PlayStation VR2-PC-Adapter zertifiziert! – Ist das die Rettung?

Die negativen Schlagzeilen rund um das PSVR 2 haben die letzten Wochen und Monate nicht abgerissen. Die Geschichte ging sogar soweit, dass Sony die Produktion einstellen musste, weil ausreichend Geräte für den Markt zur Verfügung standen. Will niemand in die VR-Welt auf der PS5 eintauchen? Nun, ganz so schlimm ist es nicht, doch der PC-Markt bietet mehr Alternativen. Zukünftig wohl auch die PlayStation VR 2 für PC!

Sony hat nämlich endlich den offiziellen PlayStation VR2-PC-Adapter zertifiziert. Der bekannte YouTuber Brad Lynch hat eine Auflistung bei der südkoreanischen National Radio Research Agency (RRA) entdeckt, die dies bestätigt. Endlich können PC-Spieler aufatmen und das PlayStation VR2-Headset auf ihren Computern nutzen.

Sony is certifying an adapter to allow PSVR2 hardware to work on PCs pic.twitter.com/JFQDJVW7NP — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) May 29, 2024

PlayStation VR 2 für PC – Dank Adapter bald Wirklichkeit!

Seit der Vorstellung des PlayStation VR2-Headsets haben PC-Nutzer nach Möglichkeiten gesucht, es mit ihren Systemen kompatibel zu machen. Im Juni 2023 erklärte der Entwickler des ursprünglichen PS VR-Treibers, dass die PS VR2 zusätzliche Hardware benötigt, um am PC zu funktionieren. Kurz darauf löste derselbe Entwickler das Problem der Hardware-Authentifizierung und ermöglichte das 6DOF-Tracking.

Doch offizielle Unterstützung von Sony für die PS VR2 auf dem PC blieb aus. Im Februar änderte Sony schließlich seine Haltung. Ende März ermöglichte die neueste Firmware des Headsets den PC-Zugriff, was auf eine direkte Verbindung hinwies. Jetzt haben wir die Bestätigung, dass dies über den offiziellen PC-Adapter geschehen wird.

PlayStation VR2 kam im Februar 2023 für die PlayStation 5 auf den Markt. Das Headset musste beweisen, dass es seinen höheren Preis wert ist, da es teurer als die PS5-Konsole selbst ist. Jeder Aspekt der ersten PlayStation VR wurde verbessert, wobei auch der Komfort und das Design weiterentwickelt wurden. Diese neue Generation der virtuellen Realität bietet nicht nur Spaß, sondern nutzt auch die Leistung der PlayStation 5 voll aus. Allerdings hat der hohe Einstiegspreis einige Spieler abgeschreckt.

Mit dem PC-Adapter könnte Sony tatsächlich einen klugen Schritt setzen, immerhin sind PC-Gaming-Enthusiasten dazu bereit mehr Geld für Hardware auszugeben, als der klassische Konsolenspieler. Damit könnte der Absatz der PlayStation-Hardware ordentlich in die Höhe geschraubt werden!