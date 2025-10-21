DailyGame
DailyGame - Gaming News - Playstation - PlayStation Store: Sony führt endlich wichtige Preisfunktion für PS5 & PS4 ein
3 Min. lesen
Deal-Barometer

PlayStation Store: Sony führt endlich wichtige Preisfunktion für PS5 & PS4 ein

Der PlayStation Store bekommt still und heimlich ein praktisches Update: Ab sofort kannst du direkt sehen, ob ein Angebot wirklich günstig ist und das könnte die Art, wie du Spiele kaufst, verändern.

i PlayStation Store: Sony führt endlich wichtige Preisfunktion für PS5 & PS4 ein
Artikel von Markus +

Wer regelmäßig im PlayStation Store nach Schnäppchen sucht, kennt das Problem: Bei all den Sales, Rabatten und Sonderaktionen ist es schwer, den Überblick zu behalten. Ist ein Spiel wirklich reduziert oder nur scheinbar im Angebot? Genau hier setzt Sonys neues Feature an und kann somit das Shopping-Erlebnis auf PlayStation deutlich verbessern.

Wie zuerst auf Reddit entdeckt wurde, zeigt der PlayStation Store nun bei reduzierten Spielen eine neue Zeile: „Niedrigster Preis in den letzten 30 Tagen“. Diese Anzeige verrät dir auf einen Blick, ob ein Spiel in letzter Zeit bereits günstiger war. So kannst du sofort entscheiden, ob sich ein Kauf wirklich lohnt oder ob du besser auf den nächsten Sale wartest.

Werbung

Das Feature ist simpel, aber genial: Statt sich durch externe Seiten zu klicken, die Preisverläufe tracken, bekommst du diese Information direkt im Store. Besonders für Spieler, die regelmäßig bei Aktionen zuschlagen, ist das eine große Hilfe.

Transparenz statt Marketing-Tricks

In der Vergangenheit wurde Sony immer wieder dafür kritisiert, dass Rabatte im PlayStation Store oft undurchsichtig waren. Manche Spiele wurden vor einem Sale kurzzeitig teurer, nur um dann scheinbar „reduziert“ angeboten zu werden. Mit der neuen Preisübersicht könnte diese Praxis der Vergangenheit angehören.

Viele Fans loben das Update bereits in den sozialen Medien. Endlich, so heißt es, fühle sich der Store fairer an. Ein User kommentierte auf Reddit: „Das hätte schon vor Jahren kommen müssen. Jetzt sehe ich endlich, ob ich wirklich spare oder nicht.“

Werbung

Reddit-Inhalt
Dieser Inhalt stammt von Reddit. Beim Laden können personenbezogene Daten übertragen werden.

Konkurrenz zu Steam und Xbox Store?

Interessant ist, dass Sony mit dieser Neuerung eine Funktion einführt, die bei anderen Plattformen längst Standard ist. Der führende PC-Store Steam bietet seinen Nutzern seit Jahren detaillierte Preisstatistiken, und auch Microsoft hat im Xbox Store zuletzt nachgelegt. Mit dem neuen Feature schließt Sony also langsam zur Konkurrenz auf, wenn auch mit kleinen Schritten. Branchenbeobachter werten das als positives Signal, dass Sony verstärkt auf Transparenz und Nutzerfreundlichkeit setzt, statt nur auf Marketing und Exklusivtitel.

Lesenswert
PS5-Version von Starfield erst 2026? – Release mit zweiten DLC wohl geplant
Sony schweigt: PSN-Spieler berichten seit über einer Woche von Ausfällen
PS5 Pro sorgt für Frust – Warum Spieler langsam (aber sicher) die Geduld verlieren
Ghost of Yotei im Test: Der Onryo von Ezo
PS4 am Abstellgleis? Laut Bericht streicht Sony erste PSN-Dienste bereits 2026
PS5 Pro-Refresh & DualSense V3: Leak verspricht austauschbare Batterie – Launch schon im November?
PS4 & PS5 erhalten Oktober-System-Updates: Was sich wirklich ändert (ist nicht viel)
Microsoft Flight Simulator 2024 hebt bald auf der PlayStation 5 ab

So nützlich die neue Anzeige auch ist, sie hat noch Luft nach oben. Viele Spielerinnen und Spieler wünschen sich einen „Niedrigsten Preis aller Zeiten“-Hinweis, also die Information, ob ein Spiel jemals günstiger angeboten wurde. Externe Tracker zeigen solche Werte bereits an, weshalb viele Fans hoffen, dass Sony diese Funktion ebenfalls integriert.

Neue Preisfunktion im PlayStation Store könnte noch ausgebaut werden

Mit der neuen Preisübersicht beweist Sony, dass manchmal kleine Änderungen den größten Unterschied machen können. Der PlayStation Store wird dadurch übersichtlicher, fairer und deutlich nützlicher für alle, die gerne digital einkaufen.

Ob der nächste Schritt der „Niedrigste Preis aller Zeiten“-Hinweis sein wird, bleibt abzuwarten. Allerdings: Wer künftig ein Spiel im Angebot sieht, weiß endlich, ob er wirklich ein Schnäppchen macht.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Playstation 5

Mehr dazu...

Die PlayStation 5 (PS5) ist die nächste Videospiel-Konsole von Sony und wird der achten Konsolen-Generation zugeordnet. Der Start der neuen Konsole war in DE/AT/CH am 19. November 2020. Die Disk-Version kostet 499 Euro und die Digital Edition 399 Euro.

Publisher: SonySysteme: PlayStationReleasedatum: 19. November 2020

Mehr entdecken

Neu für dich!