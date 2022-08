PlayStation VR 2 Release-Fenster ist endlich offiziell: Anfang 2023

PlayStation VR 2 - (C) Sony Interactive Entertainment

PlayStation VR 2 wird irgendwann Anfang des nächsten Jahres erscheinen. Woher wir das Release-Fenster für die PlayStation VR 2 kennen? Die Nachricht stammt direkt von den offiziellen Twitter-Konten für PlayStation (Frankreich und Japan). Die Social Media-Konten haben kürzlich “Anfang 2023 verfügbar” für die PSVR 2 hinzugefügt.

“Mein letzter Lieferketten-Check deutet darauf hin, dass der Assembler und mehrere Komponentenlieferanten der PlayStation VR 2 in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 mit der Massenproduktion mit etwa 1,5 Millionen ausgelieferten Einheiten beginnen werden”, so Ming-Chi Kuo, Analyst bei TF International Securities, auf Twitter im Mai (via TheGamer.com). “Sony wird es möglicherweise im ersten Quartal 2023 auf den Markt bringen, abhängig vom Entwicklungsplan der PlayStation VR 2-Spieletitel.”

Das Release-Gerücht des Analysten passt zu bereits bestehenden Leaks aus dem Internet. Bereits Anfang des Jahres haben wir euch berichtet, dass das neue PlayStation VR 2 Anfang 2023 erscheinen soll.

Satte 20 Launch-Titel zum Release von PlayStation VR 2?

Der Analyst denkt, dass es mehr als 20 Spieletitel von Erst- und Drittentwicklern zum Start geben wird. Einer der Launch-Titel wird Horizon: Call of the Mountain sein.

Wie gut das PlayStation VR 2 gegen bestehende VR-Headsets abschneidet, könnt ihr in unserem Gaming Blog nachlesen. PlayStation-CEO Jim Ryan sieht darin auf jeden Fall eine “strategische Chance”.

