“PlayStation wird es in 10 Jahren nicht mehr geben!” – Analyst sieht das so

PlayStation Logo - (C) Sony Interactive Entertainment

Meine erste Reaktion darauf: Sauft dieser Herr Analyst? – Michael Patcher meint es anscheinend ernst, wenn er meint, dass die Marke PlayStation im Jahr 2032 verschwinden wird. Doch was steckt hinter dieser Annahme?

In den letzten Monaten haben sich die Übernahme-Ereignisse überschlagen. Microsoft hat zugeschlagen und Activision-Blizzard gekauft. Sony hat Bungie “gekauft”. Take-Two kauft sich Zynga. Und so weiter und so fort. Die Milliarden sind nur so “umhergeflogen”. Der Wettbewerb der “mächtigen Riesen” scheint sich immer mehr zuzuspitzen.

Advertisment

Und nun kommt auch noch dieser Herr Patcher und meint, dass PlayStation verschwinden wird. Wie soll das funktionieren?

Michael Patcher meint: PlayStation ist in 10 Jahren weg

Laut dem beliebten Branchenanalysten von Wedbush Securities, Michael Pachter, könnten sich die Dinge für PlayStation in den kommenden Jahren als ziemlich hässlich herausstellen.

Auf die Frage, wie Sony während des RDX-Podcasts (via DualShockers) gegen den Xbox Game Pass antreten wird, gibt er an, dass PlayStation „dem Untergang geweiht“ ist und in den kommenden 10 Jahren so gut wie nicht mehr existieren wird.

Warum das passieren soll? Sony wird laut Patcher nicht nur Jahre hinterherhinken, sondern Xbox soll einen “uneinholbaren Vorsprung” gewonnen haben.

Wie sehr kann man diesen Analysten ernst nehmen?

Bereits in der Vergangenheit hatte dieser Mann bereits einige kühne Behauptungen. Er glaubte zum Beispiel auch nicht an die Switch und das Nintendo sich mehr auf die Lite-Version (Handheld) konzentrieren sollte. Wie wir wissen ist die Nintendo Switch zur meistverkauften Heimkonsole von Nintendo geworden, nach 5 Jahren. Der Lite-Anteil ist zwar gut, aber es werden noch immer mehr Standard-Konsolen (Hybrid-Konsolen) verkauft. Seit letzten Jahr gibt es auch ein fescheres OLED-Modell.

Wird PlayStation also wirklich in 10 Jahren untergehen? Nein. Microsoft hat zwar mit dem Xbox Game Pass ein interessantes Modell auf den Markt gebracht, aber nicht jedem schmeckt die Suppe. PlayStation bietet erstklassige Exklusivtitel und vor allem Einzelspieler-Titel, die ihres Gleichen suchen. Auch wenn Microsoft nun in puncto Entwicklerstudios größer aufgestellt ist, heißt das nicht, das die Marke PlayStation wieder verschwinden wird… Dafür hat man sich seit mehr als 20 Jahren eine zu große Fanbase aufgebaut.

Derzeit sieht es so aus, als würde sich auch die PlayStation 5 besser als die Xbox Series X/S verkaufen. Laut aktuellen Einschätzungen verkaufte sich die PS5 bisher 18,8 Millionen Mal. Die Xbox Series X/S liegt bei rund 13 Millionen verkauften Exemplaren. Keine Frage, beide könnten schon weit aus mehr verkauft haben, wenn sie denn verfügbar wären.