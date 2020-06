PlayStation Now: Neue Spiele im Juni von Sony angekündigt

PlayStation Now - (C) Sony

PlayStation kündigte heute drei neue Spiele für den Streaming- und Download-Dienst PS Now an. Diese drei Spiele werden für PlayStation Now ab Juni 2020 verfügbar sein.

Sony bringt etwas Abwechslung in den hauseigenen Streaming- und Download-Dienst. PlayStation Now bietet über 100 verschiedene Titel an, die man entweder streamen oder downloaden kann. Der Dienst ist äußerst preiswert. So kann man für 9,99 Euro für einen Monat lang die Spiele-Bibliothek ausprobieren. Den besten Preis bekommt man für ein Jahresabo, dass schlanke 59,99 Euro (5 Euro im Monat) kostet.

Advertisment

Metro Exodus

Genre: Action/Shooter

Ursprünglicher Release: 2019

} ?>

Der dritte Ableger der Metro-Reihe, Metro Exodus, führt die dystopische Saga fort und vereint tödliche Kämpfe, Erkundung und Survival-Horror in einer unglaublich detaillierten und immersiven Welt. In der Rolle von Artjom, einem erfahrenen Überlebenskünstler aus der Moskauer Metro, tauchen Spieler in die russische Wildnis ein und erkunden gewaltige, nonlineare Levels voll tödlicher Mutanten und streunender Banditen. Metro Exodus bietet eine spannende Geschichte vom sengend heißen, radioaktiven Sommer bis in die Tiefen des nuklearen Winters, die von Dmitry Glukhovskys Romanen inspiriert wurde.

Metro Exodus wird bis zum 30. November 2020 in der PlayStation Now-Bibliothek verfügbar sein.

Dishonored 2

Genre: Action

Ursprünglicher Release: 2016

In Dishonored 2 sind 15 Jahre vergangen, seit die Rattenplage in der Stadt Dunwall wütete. Der Lordregent, dessen grausame Herrschaft den Bürgern der Stadt mehr zusetzte als die Nagetiere, die sie befallen hatten, ist tot. Unsicherheit und Angst haben seinen Platz eingenommen. Ein unheimlicher Eindringling hat Emily Kaldwins Platz als Herrscherin der Stadt für sich gefordert und bedroht die Zukunft der Inseln. Mit dem Kaiserlichen Schutzherr, Corvo Attano, oder mit der abgesetzten Kaiserin Kaldwin selbst reisen Spieler über die schmutzigen Straßen von Dunwall zur exotischen Küstenstadt Karnaca. Dabei stehen ihnen übernatürliche Kräfte zur Verfügung, um ungesehen durch die Straßen zu schleichen und sich ihrer Feinde zu entledigen. Die Geschichte reagiert auf die Entscheidungen der Spieler, was Konsequenzen nach sich zieht, die so interessant sind wie die Städte, die zu erforschen sind.

Dishonored 2 wird ab sofort der PlayStation Now-Bibliothek hinzugefügt.

NASCAR Heat 4

Genre: Rennsport

Erscheinungsdatum: 2019

NASCAR Heat 4, das offizielle Videospiel des amerikanischen Motorsportverbands NASCAR, sieht, klingt und spielt sich besser als je zuvor. NASCAR Heat 4 bietete viele neue Funktionen, unter anderem komplett überarbeitete Grafik- und Audiopakete, Fahrsteuerungsoptionen, einen tiefer gehenden Karrieremodus und eine dynamische Benutzeroberfläche. Die intelligentere, wettbewerbsfähige KI verwendet neue Steuerelemente und Fähigkeiten.

NASCAR Heat 4 wird ab sofort der PlayStation Now-Bibliothek hinzugefügt.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.