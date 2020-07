PlayStation kündigt Dokumentarfilm mit Hideo Kojima, Mark Cerny und mehr an

Zu Ehren des bevorstehenden 25-jährigen Jubiläums der Konsole am 3. Dezember ist eine neue Playstation-Dokumentation auf dem Weg. Sie heißt From Bedrooms To Billions: The PlayStation Revolution und ist ab dem 7. September 2020 bei iTunes, Amazon, Vimeo und anderen Plattformen erhältlich. Es wird auch eine physische Veröffentlichung auf Bluray und DVD geben.

In The PlayStation Revolution wird detailliert beschrieben, wie die PlayStation zu einem bekannten Namen wurde und ihre Exploits von der PlayStation 1 bis zur Entwicklung der PlayStation 5 abdeckt. Der Dokumentarfilm besteht aus Interviews mit einigen wichtigen Mitwirkenden die PlayStation zu ihrem Erfolg verhalfen.

Ausschnitte aus einigen dieser Interviews erscheinen in einem neuen Trailer für den Dokumentarfilm und zeigen, dass das Projekt sowohl von berühmten Spielentwicklern als auch von hochrangigen PlayStation-Mitarbeitern beleuchtet wird. Hier ist die vollständige Liste der Gäste in der Dokumentation:

The PlayStation Revolution wird von den Filmemachern Anthony und Nicola Caulfield entwickelt, dem Duo, das für den Dokumentarfilm From Bedrooms to Billions aus dem Jahr 2014 verantwortlich ist, der die Geschichte der britischen Videospielindustrie von 1979 bis heute aufzeichnet. Die Caulfields gaben bekannt, dass sie vor fast vier Jahren The PlayStation Revolution machen wollten, daher ließ diese offizielle Ankündigung lange auf sich warten.

Eine Special Edition-Version von The PlayStation Revolution wird einige Zeit nach dem Original veröffentlicht. Es wird dieselbe PlayStation-Dokumentation sein, aber diese zusätzlichen Funktionen und Interviews enthalten:

Entwickeln von Wipeout – Ein 10-minütiges und 31-sekündiges Interview mit dem Spieleentwickler Nick Burcombe und dem Psygnosis-Gründer Ian Hetherington.

– Ein 10-minütiges und 31-sekündiges Interview mit dem Spieleentwickler Nick Burcombe und dem Psygnosis-Gründer Ian Hetherington. Gran Turismo entwickeln – Ein 19-minütiges und 12-sekündiges Interview mit dem Schöpfer Kazunori Yamauchi.

– Ein 19-minütiges und 12-sekündiges Interview mit dem Schöpfer Kazunori Yamauchi. Net Yaroze – Ein 6-Minuten- und 46-Sekunden-Interview mit Phil Harrison und Paul Holman.

– Ein 6-Minuten- und 46-Sekunden-Interview mit Phil Harrison und Paul Holman. Audio auf PS2 – Ein 3-minütiges und 12-sekündiges Interview mit Jason Page.

– Ein 3-minütiges und 12-sekündiges Interview mit Jason Page. Regiekommentar mit Anthony Caulfield, Nicola Caulfield, Heather Gibson und Gavin Rummery (Tomb Raider), Steve Merrett (PlayStation-Journal) und Shahid Ahmad (ehemaliger Sony PlayStation-Entwicklerkommissar).

Fotogallerie

Es versteht sich von selbst, dass PlayStation-Fans das, was dieser Dokumentarfilm zu sagen hat, lieben werden, da es darum geht, wie PlayStation trotz der Dominanz der Videospielbranche zu dieser Zeit überlebt hat und gedeihen konnte. Aber wirklich, jeder, der sich für Videospielgeschichte interessiert, wird wahrscheinlich das Angebot dieses Dokumentarfilms mögen.