Horror Manga Artist Junji Ito klärt Missverständnis zu seinem Hideo Kojima Kommentar

Da das Videospiel-Symbol selbst hat bereits mehrmals über das Projekt diskutiert, es ist also kein Geheimnis mehr, dass Hideo Kojima derzeit an einem ehrgeizigen neuen Horror-Spiel arbeitet. Viele hoffen, dass er seine abgesagte Arbeit an Silent Hills wiederholen wird. Der Regisseur hat sich bereits mehrere Male zu dem Projekt geäußert, einschließlich der Behauptung, er sei von dem gruseligen thailändischen Horrorfilm The Eye beeinflusst worden, wobei Kojima alles andere als geheim hält, dass etwas Großes in Arbeit ist.

Viele Fans dachten, sie hätten vor ein paar Tagen noch einen Hinweis darauf bekommen, was sie von Kojimas nächstem Spektakel erwarten könnten. Manga-Legende Junji Ito enthüllte, er sei angeblich vom Metal Gear- und Death Stranding-Regisseur angesprochen worden, um an seinem nächsten Projekt zu arbeiten. Wie sich jedoch herausstellt, glaubt Ito, dass er die Hoffnungen der Fans möglicherweise zu sehr angestachelt hat und geht zu Twitter, um genau zu klären, was er meinte, als er andeutete, dass er möglicherweise an Kojimas nächstem Epos arbeiten könnte.

“In a past interview, I said casually that I received an offer from Mr. Kojima, but in reality, it was a remark made at a party where he said, “If there is an opportunity, I may ask for your help”. I apologize to Mr. Kojima and all of the fans to whom I may have given false hope.

— みっちー・バイリンガルゲーム実況 (@eigogamejikkyo) July 27, 2020