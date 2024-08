Champions League: Zusammenarbeit mit PlayStation wird verlängert

Sony Interactive Entertainment (SIE) bleibt bis 2027 an der Seite der UEFA Champions League. Die Partnerschaft, die schon seit über 27 Jahren besteht, wird auch die Rechte für den UEFA Super Cup, die UEFA Youth League und die UEFA Futsal Champions League umfassen. Das bedeutet, wir werden weiterhin viele PlayStation-Werbebanner bei Champions League-Spielen sehen!

PlayStation wird also weiter exklusive Inhalte und interaktive Erlebnisse bieten. Dazu gehören Aktivitäten wie der „Player of the Match“-Award und die UEFA Champions League Fantasy Football. Außerdem wird es weiterhin spannende Events wie die eChampions League geben.

Sony (PlayStation) und die Champions League

Wie sich diese Partnerschaft zeigen wird? Weiterhin, so wie gewohnt: Sony wird auf LED-Tafeln am Spielfeldrand, bei Interview-Hintergrundkulissen und in Fernsehsendungen präsent sein. Auch beim UEFA Champions Festival wird PlayStation dich mit exklusiven Aktivitäten vor Ort begeistern.

Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA, freut sich über die Fortsetzung und betont die gemeinsame Mission, das Fan-Erlebnis weiter zu verbessern. Sony hat sich seit 1997 als globaler Sponsor etabliert und zeigt damit kontinuierliches Engagement.

Epstein sagt in einer Presseaussendung:

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment fortzusetzen, während wir in eine neue Ära der UEFA Champions League eintreten. SIE ist seit 1997 globaler Sponsor, und diese Erneuerung unterstreicht das anhaltende Engagement beider Organisationen, das Fan-Erlebnis weiter zu verbessern und einem globalen Publikum von Fußballfans und Gamern gleichermaßen die Spannung des prestigeträchtigsten Vereinswettbewerbs der Welt zu vermitteln.“

Wie setzt sich Sony für den Frauenfußball ein?

Neben der UEFA Champions League unterstützt SIE auch die UEFA Women’s Champions League und weitere Frauen-Wettbewerbe. Damit wird der Frauenfußball gefördert und für mehr Sichtbarkeit gesorgt. Jill Erb von Sony betont, dass Fußball und Gaming so noch näher zusammenrücken.

Jill Erb, Senior Director Marketing Partnerships & Activations, Sony Interactive Entertainment, sagte:

„Seit über 27 Jahren bringt unsere Zusammenarbeit mit der UEFA Champions League den Fans unvergessliche Fußballerlebnisse. Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft fortzusetzen und gleichzeitig den Frauenfußball durch unsere laufende Zusammenarbeit mit der UEFA Women’s Champions League zu fördern. Fußball erfreut sich in der PlayStation-Community großer Beliebtheit, und wir freuen uns darauf, die Welten des Fußballs und Gamings noch näher zusammenzubringen.“

Die UEFA Champions League gibt es seit 1955. Ursprünglich hieß der Wettbewerb Europapokal der Landesmeister. Die Umbenennung in UEFA Champions League erfolgte 1992, als der Wettbewerb reformiert wurde, um ein erweitertes Format einzuführen. Der Erfolg von Fußball-Simulationen wie EA Sports FC auf PlayStation-Konsolen gibt SIE bei seiner Investition in Champions League-Werbung recht. Immerhin nutzt fast die Hälfte aller EA Sports FC-Spieler eine PlayStation-Konsole weltweit.