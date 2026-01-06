DailyGame
Schau so die Zukunft aus?

PlayStation KI spielt für dich: Sony Interactive Entertainment patentiert „AI Ghost“

Sony hat ein Patent für "AI Ghost" eingereicht. Eine KI, die Spielerinnen und Spielern hilft oder ganze Abschnitte selbst spielt. Was wird das?

Es gibt Videospiele, die kommen einen einfach zu einfach vor. Und dann gibt es Titel wie Elden Ring oder Battlefield, die dir das Game Over schon nach wenigen Minuten präsentieren. Manchmal kann es irgendwo nervig werden, wenn man nicht weiterkommt. Früher halfen Lösungshefte. Heute das Internet. Sei es über YouTube-Gameplays oder Guides wie wir sie anbieten. Doch was ist, wenn der Tag kommt, wo man in den Controller spricht: „PlayStation-Bot, spiel für mich weiter“?

Mit einem neuen Patent liefert Sony jetzt eine mögliche Antwort. Und sie ist deutlich radikaler, als viele erwartet hätten. Sony Interactive Entertainment hat ein Patent eingereicht, das ein System namens AI Ghost beschreibt. Dahinter verbirgt sich eine KI-gestützte Gameplay-Hilfe, die nicht nur Tipps gibt, sondern aktiv im Spiel eingreifen kann. Im Extremfall spielt sie sogar ganze Abschnitte für dich.

Will ich so etwas überhaupt haben?

Eine KI, die neben dir spielt (oder für dich)

Laut dem Patent (gefunden von Twistedvoxel.com) taucht der sogenannte KI-Geist direkt im Spiel auf. Er wird als Figur oder visuelle Darstellung in der Spielwelt gerendert und agiert parallel zu deinem Spielecharakter. Dabei analysiert das System in Echtzeit, was gerade im Spiel passiert, erkennt die Situation und greift auf eine riesige Datenbasis aus aufgezeichnetem Gameplay zurück.

Diese Daten stammen aus unterschiedlichsten Quellen: frühere Spielsessions, Kampfsequenzen, Erkundungsphasen, Story-Momente oder sogar Nutzer-Videos. Aus all dem lernt die KI, wie bestimmte Situationen typischerweise gelöst werden und wendet dieses Wissen live an. Das Entscheidende: Es handelt sich nicht um einfache Wiederholungen oder vorgefertigte Lösungen. Die Aktionen des AI Ghost werden dynamisch generiert, passend zur aktuellen Lage des Spielers. Die KI lernt also zu spielen. Hoffentlich besser als die meisten Bots die wir alle in den letzten Jahrzehnten erledigt haben.

Wie stark darf die KI eingreifen?

Ein zentraler Punkt des Patents sind die verschiedenen Unterstützungsmodi. Du sollst nämlich selbst festlegen können, wie viel Kontrolle du abgeben willst. So das Patent. Im sogenannten Guide-Modus zeigt der AI Ghost Wege, Bewegungen oder Taktiken. Er fungiert eher als Vorbild, dem man folgen kann. Im Complete-Modus geht Sony einen Schritt weiter: Die KI übernimmt temporär die Kontrolle und erledigt Aufgaben oder ganze Spielabschnitte selbst.

Manche Spiele sind zugänglicher als andere. Elden Ring gilt als "schwieriges Videospiel". Sollen wir uns trotzdem von der KI helfen lassen? - Bild: From Software

Manche Spiele sind zugänglicher als andere. Elden Ring gilt als „schwieriges Videospiel“. Sollen wir uns trotzdem von der KI helfen lassen? – Bild: From Software

Zusätzlich beschreibt das Patent weitere Stile, etwa einen Fokus auf Story, Kämpfe oder Erkundung. Die Unterstützung kann sogar während des Spielens automatisch angepasst werden, wenn das System erkennt, dass du wiederholt scheiterst oder frustriert wirkst. Wird uns PlayStation in Zukunft also wie „verwöhnte Gamer“ behandeln? Dürfen wir nicht mehr scheitern. Abdrehen. Und es noch einmal versuchen?

Besonders spannend ist ein weiterer Aspekt: Der AI Ghost soll nicht zwingend Teil eines einzelnen Spiels sein. Laut Patent könnte das System auch auf Systemebene oder als Middleware funktionieren. Das würde bedeuten, dass theoretisch auch ältere oder bereits erschienene Spiele davon profitieren könnten. Ob und wann Sony Interactive Entertainment diese Technologie tatsächlich umsetzt, ist offen. Wie bei vielen Patenten gilt: Nicht alles wird zwangsläufig Realität. Doch die Idee passt klar in Sonys langfristige Strategie, Barrieren abzubauen und Videospiele zugänglicher zu machen. Von der Warte aus, macht es Sinn.

Fortschritt oder Kontrollverlust?

In der Gaming-Community dürfte das Thema für Diskussionen sorgen. Für manche wäre solch ein AI Ghost eine willkommene Hilfe, besonders bei schwierigen Passagen oder wenig Zeit. Für andere kratzt die Idee am Kern dessen, was Videospiele ausmacht. Fest steht: Sony denkt ernsthaft darüber nach, wie sich Künstliche Intelligenz direkt ins Spielerlebnis integrieren lässt, nicht nur als Gegner oder NPC, sondern als aktiver Begleiter.

Ob der AI Ghost eines Tages tatsächlich auf der PlayStation erscheint, bleibt abzuwarten. Aber das Patent zeigt klar: Der Zugang zu Videospielen soll einfach werden. Viele werden den Kopf dabei schütteln, andere werden die Zukunft herbeisehnen. So wird es wohl sein.

