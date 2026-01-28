PS6 verzögert sich deutlich: Sony setzt weiter auf PS5 – Launch erst spät im Jahrzehnt?

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die PlayStation-Gemeinschaft lebt seit Jahren in der Erwartung des nächsten großen Hardware-Sprungs. Doch neueste Berichte aus Branchenkreisen deuten darauf hin, dass dieser Sprung deutlich später stattfinden könnte als gedacht. Laut einem aktuellen Bericht plant Sony offenbar, die PlayStation 5 länger zu unterstützen, was automatisch einen späteren Start der PlayStation 6 bedeutet.

Analysten sehen den möglichen Launch der PS6 nicht mehr im Zeitraum 2027 oder 2028, wie viele Spieler es erwartet hatten, sondern erst danach – möglicherweise erst Ende des Jahrzehnts. Diese Einschätzung basiert auf aktuellen Verkaufszahlen, strategischen Entscheidungen und einem stärker auf lange Laufzeiten ausgelegten PlayStation-Plan.

Warum Sony die PS5 so lange leben lassen könnte

Es gibt mehrere Gründe, warum Sony offenbar zögert, den PS6-Start abrupt herbeizuführen. Zunächst einmal verkauft sich die PS5 weiterhin stark. Laut Analysten bleibt die aktuelle Generation ein wichtiger Umsatztreiber für Sony, nicht nur durch Verkäufe der Hardware, sondern auch durch starke Software- und Digital-Einnahmen.

Ein weiterer Punkt sind technische und wirtschaftliche Herausforderungen in der Elektronikbranche. Steigende Preise für schnelle Speicherchips (RAM), SSDs und GPU-Komponenten setzen Konsolenhersteller unter Druck, da sie die Herstellungskosten nach oben treiben. Konzepte, die ursprünglich für einen PS6-Start in naher Zukunft gedacht waren, könnten deshalb überdacht worden sein.

Und nicht zuletzt zeigt die Erfahrung, dass Sony die Hardware-Generation lieber ausreizt, bevor sie einem riesigen Risiko aussetzt, zu früh oder zu teuer eine neue Konsole auf den Markt zu bringen. Das kann zwar frustrierend sein – bedeutet aber auch, dass mehr Zeit für ein wirklich starkes PS6-Design bleibt.

Was Analysten konkret sagen

Ein namhafter Finanz-Analyst aus Japan geht so weit, dass der Start der PS6 erst nach 2028 stattfinden könnte, wenn Sony weiterhin auf die PS5 setzt. Das wäre ein ungewöhnlich langer Lebenszyklus für eine PlayStation-Konsole, da Sony sonst oft rund sieben Jahre zwischen zwei Generationen eingehalten hat.

Und einige Berichte sprechen sogar davon, dass ein Start erst um 2029 oder gar 2030 realistisch wäre – ganz abhängig davon, wie sich die globalen Kosten und Marktdynamiken entwickeln.

Diese Szenarien sind allerdings noch nicht offiziell bestätigt – sie basieren auf Analysten-Prognosen und Branchen-Diskussionen, nicht auf einer Sony-Ankündigung.

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.