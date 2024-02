Pikmin wird als “Flaggschiff-IP” von Nintendo aufgewertet

Nintendo sieht Pikmin jetzt als eine ihrer wichtigsten Spielreihen an, so wurde es bei der letzten Versammlung der Aktionäre bekannt gegeben.

Während einer Fragerunde zu den Finanzergebnissen bis März 2024 erklärte Shuntaro Furukawa, der Präsident von Nintendo, dass die Gesamtverkäufe im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken seien. Dennoch betonte er, dass Nintendo in diesem Jahr neue Titel für wichtige Spielreihen veröffentlichte, darunter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 und Super Mario Bros. Wonder. Diese Spiele wurden von vielen Fans genossen.

Furukawa betonte, dass dieses Jahr für Nintendo bedeutend war, sowohl durch die Veröffentlichung neuer Spiele als auch durch die steigende Beliebtheit dieser Serien. Das Unternehmen hob zum ersten Mal die Bedeutung des Pikmin-Franchise hervor.

Pikmin: Welche Hauptspiele gab es bisher?

Bisher wurden mehrere Spiele in der Pikmin-Serie veröffentlicht. Hier sind die Haupttitel:

Pikmin (2001): Das Originalspiel, in dem Captain Olimar auf einem unbekannten Planeten gestrandet ist und die Hilfe von Pikmin benötigt, um seine Raumschiffteile zu reparieren. Pikmin 2 (2004): Die Fortsetzung, in der Olimar und ein neuer Charakter namens Louie nach Schätzen suchen, um die Schulden von Olimars Firma zu begleichen. Pikmin 3 (2013): Die Geschichte folgt drei Raumfahrern, Alph, Brittany und Charlie, die auf der Suche nach Nahrung für ihre Heimatwelt auf einem Planeten landen. Pikmin 4 (21. Juli 2023): Der neueste Eintrag, der neue Funktionen und Charaktere einführt, darunter Ice Pikmin und Glow Pikmin.

Neues Pikmin-Spiel für den Nintendo Switch-Nachfolger in Arbeit?

Der Nintendo-Präsident gab auch eine kurze Aktualisierung zu möglicher neuer Hardware. Er sagte, dass er keine weiteren Kommentare dazu abgeben könne, außer dass Nintendo ständig an Forschung und Entwicklung für neue Hardware und Software arbeite. Er warnte davor, dass Informationen, die nicht offiziell von Nintendo angekündigt wurden, Verbraucher und Investoren irreführen könnten.

Der neueste Teil der Pikmin-Serie, Pikmin 4, wurde am 21. Juli 2023 veröffentlicht. Es wurde von Nintendo EPD und Eighting entwickelt und bringt neue Funktionen wie Nachtexpeditionen und zwei neue Arten von Pikmin. Spieler übernehmen die Rolle eines Mitglieds des Rescue Corps, das nach einem gescheiterten Versuch, Captain Olimar zu retten, selbst Hilfe benötigt.