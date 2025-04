Phil Spencer deutet geheime Xbox-Spiele für 2025 an – was plant Microsoft?

Xbox-Chef Phil Spencer hat mal wieder für Spekulationen gesorgt. In einem neuen Interview deutet er an, dass noch mehr unangekündigte Xbox-Spiele vor Ende 2025 erscheinen könnten. Und auch wenn er sich dabei Mühe gibt, nichts zu verraten, klingt es fast so, als würde da bald ein ganzer Schwung neuer Titel auf uns zukommen.

„Ich darf nichts leaken“ – aber sagst du uns gerade doch etwas, Phil?

In einem Gespräch mit Variety wurde Spencer gefragt, auf welche kommenden Xbox-Games er sich 2025 besonders freut. Zunächst gab er ganz brav Antworten wie:

Avowed von Obsidian (13. Februar)

South of Midnight, das kürzlich erschien

Doom: The Dark Ages (15. Mai)

The Outer Worlds 2 (2025)

Doch dann stockte er plötzlich – und meinte, er müsse in seinem Kopf „aufpassen, nichts zu leaken“. Klingt ganz danach, als gäbe es mehr geplante Spiele, die bisher noch geheim sind. Eines davon dürfte so ziemlich sicher bald rauskommen.

Xbox feuert 2025 aus allen Rohren – und hat noch mehr in der Hinterhand?

Seit Februar sind gleich mehrere große Spiele direkt am Release-Tag im Game Pass erschienen, darunter Avowed. Phil Spencer sprach voller Stolz über das Team von Obsidian – und betonte erneut, wie wichtig Game Pass als Plattform für neue Titel ist. Doch die eigentliche Überraschung liegt in dem, was er nicht gesagt hat.

Xbox scheint sich bewusst dafür entschieden zu haben, 2025 als ein starkes Jahr für First-Party-Releases zu positionieren – und das vermutlich nicht nur mit bereits bekannten Titeln. Wenn Spencer schon in einem Interview selbst bremsen muss, um nichts zu verraten, ist das oft ein Zeichen dafür, dass Marketing und Ankündigungen bereits in Vorbereitung sind.

Zusammenarbeit mit Nintendo? – Hinweise auf geheime Deals

Spencer äußerte sich auch zur wachsenden Verbindung zwischen Xbox und Nintendo, besonders nach den Switch-2-Enthüllungen. Konkurrenz? Nein – eher Partnerschaft, sagt er. Zwar nannte er keine konkreten Projekte, aber seine Aussagen deuten darauf hin, dass im Hintergrund Absprachen oder Kooperationen laufen könnten, die noch nicht öffentlich sind.

Auch beim Thema Film- und Serienadaptionen von Xbox-Franchises zeigte sich Spencer offen – aber vorsichtig. Er will, dass jede Adaption respektvoll mit dem zugrunde liegenden Spiel umgeht. Xbox werde keine Netflix-Fabrik, aber man sei bereit, mit den richtigen Partnern zusammenzuarbeiten.

Die Kombination aus vorsichtigen Aussagen, bewusstem Schweigen und Spencers typischem „Ich sag fast was, aber nicht ganz“-Stil lässt kaum Zweifel: Es kommt noch mehr. Und vielleicht schon bald.