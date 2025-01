PGA Tour 2K25: Der Release steht kurz bevor

2K hat das Veröffentlichungsdatum für PGA Tour 2K25 bekannt gegeben, nachdem kürzlich die Golfer auf dem Cover enthüllt wurden. Das Spiel verspricht neue Modi, Mechaniken und Grafiken sowie eine größere Auswahl an lizenzierten Kursen und Events. Fans können zwischen den Standard-, Deluxe- und Legend-Editionen wählen, die jeweils zusätzliche Inhalte bieten.

Früher haben 2K und Maximum Games drei Spiele unter dem ursprünglichen Titel The Golf Club veröffentlicht, bevor sie 2020 zu PGA Tour 2K gewechselt sind. HB Studios, der Entwickler aller Ausgaben, hat diese Golfsimulation zu einem der beliebtesten Spiele für Golfer gemacht. Seit der Veröffentlichung von 2K23 sind drei Jahre vergangen, und einige Spieler würden es vorziehen, wenn Sportspiele wie PGA Tour 2K nicht jährlich, sondern in größeren Abständen erscheinen würden, im Gegensatz zu EA Sports FC.

Das offizielle Twitter-Konto des Spiels hat das Veröffentlichungsdatum von PGA Tour 2K25 auf den 28. Februar 2025 bestätigt, sodass die Fans nun etwas mehr als einen Monat warten müssen. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe des Erscheinungstermins hat 2K Vorbestellungen für PC, PlayStation und Xbox geöffnet. Weitere Informationen finden sich auf der Website von PGA Tour 2K. 2K21 gilt als eines der besten Golfspiele aller Zeiten, und wir hoffen, dass 2K25 etwas Neues und Hervorragendes bietet.

Your tee time approaches….

With revamped modes, mechanics and visuals, plus more licensed courses and events, it’s almost time to aim for greatness with #PGATOUR2K25.

Pre-order today and tee off with us on February 28! ⛳️ pic.twitter.com/oBuaKcq7Km

— #PGATOUR2K25 (@PGATOUR2K) January 14, 2025