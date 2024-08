Persona 3 Reload Episode Aigis: Neuer Trailer zeigt erste Einblicke

ATLUS hat einen brandneuen Trailer für die dritte Welle des Persona 3 Reload Erweiterungspasses veröffentlicht, der die heiß erwartete Episode Aigis: The Answer beinhaltet. Diese neue Episode wird am 10. September 2024 erscheinen und trägt den fesselnden Titel „Bridge of Time“. Fans des Games dürfen sich auf eine spannende Erweiterung freuen, die das Universum von Persona 3 Reload um eine weitere packende Geschichte bereichert.

Der Trailer bietet einen ersten Einblick in die neuen Inhalte und die aufregenden Herausforderungen, die die Spieler erwarten. Er zeigt zudem atemberaubende Szenen und hebt die verbesserten grafischen Details sowie die modernisierten Animationen hervor, die diese Episode zu einem visuellen Highlight machen.

Inhaltlich knüpft die neue Episode an die Ereignisse von Persona 3 Reload an. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Abenteuer in Tartarus und dem Entschlüsseln der Geheimnisse der Dark Hour stehen die Mitglieder der S.E.E.S.-Gruppe vor einer neuen, mysteriösen Herausforderung. Gefangen in einem nie endenden 31. März, müssen die Spieler als Aigis den Abyss of Time erkunden. Hier warten neue, anspruchsvolle Kämpfe und Rätsel, die uns zur wahren Ursache dieses bizarren Schicksals führen werden. Die Spieler werden die Möglichkeit haben, die tiefgründige Geschichte zu erleben und die Antworten auf ungelöste Fragen zu finden.

Mit fortschrittlicher Grafik, verbesserten Benutzeroberflächen und einem neu arrangierten Soundtrack verspricht Episode Aigis: The Answer ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans von Persona 3 Reload zu werden.

Das Spiel Persona 3 Reload ist bereits jetzt für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam und den Microsoft Store verfügbar. Außerdem können Abonnenten des Xbox Game Pass das Spiel ohne zusätzliche Kosten genießen und in das faszinierende Universum von Persona 3 Reload eintauchen.

