Paper Mario: Die Legende vom Äonentor bringt neues Gameplay

Nintendo hat bestätigt, dass Paper Mario: Die Legende vom Äonentor auf der Switch einige neue Gameplay-Funktionen bieten wird. Das Remake des zweiten Teils der Paper-Mario-Reihe wird im Frühjahr 2023 erscheinen. Die Switch-Version von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor wurde im September 2023 offiziell enthüllt. Nintendo bezeichnet diesen Titel als Remake des GameCube-Originals. Es enthält komplett überarbeitete Animationen und HD-Grafiken. Das Unternehmen erwähnte jedoch keine Änderungen am Gameplay.

Sechs Monate später nannte Nintendo ein Release-Datum für das Remake von Die Legende vom Äonentor und gab bekannt, dass die neue Version des Kult-Spiels am 23. Mai im Rahmen der Feierlichkeiten zum Mario Day 2024 in die Läden kommen wird. Der Schritt wurde von einem Release begleitet, in dem es heißt, dass “diese überarbeitete Version sowohl verbesserte Grafiken als auch neue Gameplay-Funktionen bietet”, ohne jedoch näher darauf einzugehen.

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor wird einiges anders machen

Das bisher veröffentlichte Bildmaterial von Nintendo zeigt keine neuen Gameplay-Elemente. Möglicherweise plant Nintendo jedoch ein neues Inventarsystem und eine automatische Speicherung für die neu gestaltete Version von Paper Mario: The Thousand-Year Door, ähnlich wie im 2023 Switch Remake von Super Mario RPG. Das Gleiche gilt auch für zusätzliche Endspiel-Inhalte. Super Mario RPG enthielt einen New Game Plus-Boss-Rush-Modus, der im Original nicht vorhanden war.

Die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums von Paper Mario: TTYD fiel mit dem Beginn der Vorbestellungsphase zusammen. Auch die eShop-Seite des Spiels wurde aktualisiert, enthält jedoch keinen Hinweis auf die in der Ankündigung von Nintendo versprochenen neuen Gameplay-Funktionen. Die Marketing-Bemühungen des japanischen Spielegiganten haben bisher auch vermieden, die Tatsache hervorzuheben, dass Paper Mario: TTYD für die Switch mit überarbeiteter Musik aufwartet. Das ist jedoch aus den Trailern ziemlich offensichtlich.

Die neue Version des kultigen GameCube-Rollenspiels soll etwa zwei Monate vor dem 20-jährigen Jubiläum des Originals auf den Markt kommen. Nintendo hat Paper Mario TTYD kürzlich als eine der größten Switch-Exklusivversionen des Jahres 2024 beworben. Die letzten Remakes des Unternehmens erhielten nicht viel Marketing-Aufmerksamkeit. Der verstärkte Fokus auf dieses Projekt könnte damit zusammenhängen, dass Nintendos Hybrid-Konsole derzeit in den letzten Zügen liegt. Einige Branchenbeobachter erwarten, dass Nintendo das Jahr 2024 zum Jahr der Switch-Remakes macht. Der Konzern plant, die Switch 2 im oder um den März 2025 auf den Markt zu bringen. Nintendo spart seine kommenden AAA-Releases für das nächste System auf.

Worum geht es im Spiel?

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ist ein Rollenspiel, das ursprünglich 2004 für den Nintendo GameCube veröffentlicht wurde. Entwickelt von Intelligent Systems, ist es das zweite Spiel der Paper-Mario-Reihe. Das Spiel zeichnet sich durch ein rundenbasiertes Kampfsystem und eine einzigartige grafische Gestaltung aus, bei der die Charaktere und die Welt so aussehen, als wären sie aus Papier gemacht. Eine Besonderheit des Spiels ist, dass Mario verschiedene Fähigkeiten erlernt, die sich um das Papierthema drehen, wie sich in ein Schiff oder einen Flieger zu verwandeln oder sich zusammenzurollen. Eine grafisch verbesserte Version des Spiels soll 2024 für die Nintendo Switch erscheinen.