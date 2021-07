Olympische Spiele in Tokio mit Videospiele-Musik eröffnet

Sonic Colors Ultimate (c) Sega

Tokio, Japan – Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio wurden mit einer Reihe von Videospiele-Musik eröffnet. Die Parade der Nationen, ein langwieriger Prozess, bei dem alle 11.260 Athleten, die an den Spielen teilnehmen, eine Arena betreten, wurde von Orchestermusiken aus in Japan entwickelten Videospielen begleitet.

Insgesamt 14 Spiele waren während der Parade vertreten, darunter Final Fantasy, Monster Hunter, Dragon Quest, Sonic the Hedgehog oder Chrono Trigger.

Das österreichische Team ist mit Sonic eingelaufen:

Italien bekam Musik von Kingdom Hearts spendiert:

Videospiele-Musik bei den olympischen Sommer-Spielen

Wie Nikkan Sports berichtet wurden folgende Videospiele-Tracks beim Einmarsch gespielt:

Dragon Quest – Introduction: Roto Theme

Final Fantasy – Victory Fanfare

Tales of Series – Sley’s Theme

Monster Hunter – Proof of Hero

Kingdom Hearts – Olympus Coliseum

Chrono Trigger – Frog Theme

Ace Combat – First Flight

Tales of Series – Royal Capital

Monster Hunter – Wind of Departure

Chrono Trigger – Robo’s Theme

Sonic the Hedgehog – Star Light Zone

Winning Eleven (PES) – eFootball Walk-On Theme

Final Fantasy – Main Theme

Phantasy Star Universe – Guardians

Kingdom Hearts – Hero’s Fanfare

Gradius (Nemesis) – 01 Act 1-1

NierR – Initiator

Saga Series – Makai Ginyu Poetry Saga Series Medley 2016

SoulCalibur – The Brave New Stage of History

Die olympischen Sommer-Spiele in Tokio (Japan) wurden aufgrund Covid-19 um ein Jahr verschoben und finden ohne ausländische Zuseher statt.