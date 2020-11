Ohne VR? – PS5-Spiele unterstützen PSVR beim Start nicht

Diesen Monat ist es endlich soweit! Am 19. November erscheint die PS5 auch endlich bei uns. Viele Spieler können es gar nicht mehr erwarten Titel wie Spider-Man: Miles Morales zu zocken, aber auch PS4-Spiele über die Abwärtskompatibilität quasi ohne Ladezeiten zu erleben. Doch es gibt einige Einschränkungen für die PS5, die erst wenige Tage vor dem Release bekannt wurden.

Anfang dieses Monats bestätigte Sony ein weiteres merkwürdiges Detail in Bezug auf die Verwendung des PSVR auf PS5. Während die PS5 ein eigenes neues Kamerazubehör zum Verkauf hat, funktioniert die neue Kamera nicht mit der PSVR. Wenn jemand die PSVR auf der PS5 verwenden möchte, muss er die PS4-Kamera zusammen mit einem Adapter verwenden, den Sony freundlicherweise kostenlos anbietet. Dies spricht für die Theorie vieler, dass die PS5 irgendwann eine Art PSVR 2 bekommen wird und dass die neue PS5-Kamera dafür ausgelegt ist.

Jetzt wurde bestätigt, dass Spiele, die eine neue Version für die PS5 erhalten, wie ein No Man’s Sky: The Next Generation, mit der alten PSVR nicht funktionieren.

It seems very likely a new PSVR headset will be coming, at the earliest, in 2022. It might be named PSVR2 or it might be named something else — either way, that's the one PS5 VR games will target, not the PS4's PSVR.

— David '#PS5 Review Incoming' Jagneaux (@David_Jagneaux) October 30, 2020