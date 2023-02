Nintendo und Microsoft: Xbox Titel werden künftig auch auf der Switch erscheinen

Vor allem Call of Duty Titel werden nun auch bei Nintendo erscheinen!

Nintendo hat mit Microsoft einen Vertrag für 10 Jahre abgeschlossen. Mit dem Deal wurde vereinbart, dass künftig Xbox Titel auch auf der Nintendo Switch erscheinen werden. Unter anderem auch Call of Duty Titel.

Die Call of Duty Reihe

Call of Duty ist einer der am längsten erschienen Ego-Shooter am Stück. Durch den Publisher Activision erschien erste Titel 2003 für PC, ein paar Jahre später unter anderem auch für PS3 und Xbox 360. Der Shooter spielte im zweiten Weltkrieg und sorgte für zahlreiche Fortsetzungen und Spin-Offs, sodass die Reihe als Vorreiter für Ego-Shooter Titel galt. Die Spielerzahl liegt bei über 250 Millionen, was den Titel zu einem der wichtigsten in der Videospielbranche avancieren lies. Nun werden Teile der gigantischen Egoshooter Reihe auch für die Nintendo Switch und vermutlich auch dessen Nachfolger-Konsole erscheinen.

Weitere Xbox-Titel auf der Nintendo Switch

Bei dem Deal zwischen den beiden Konkurrenten wurde ganz bewusst das Wort “Xbox-Titel” verwendet. So soll also nicht nur Call of Duty Titel sondern weitere Titel welche unter dem Microsoft Banner erscheinen gleichzeitig auch auf Nintendo Konsolen erscheinen.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Kommen nun Nintendo Spiele auf die Xbox?

So verlockend das klingen mag: der Vertrag beinhaltet nicht, dass Nintendo Spiele auf der Xbox erscheinen werden. Dies wäre auch ein unerwarteter Zug von Nintendo, da Nintendo schon immer ihre Marken exklusiv auf ihren Konsolen gebracht hat. Meistens jedenfalls, wenn man beispielsweise von den Mobile Games oder der Philips CD-i Konsole absieht.

Was bedeutet das für die PlayStation?

Trotz des Activision Blizzard Kaufs von Microsoft, soll sich laut der Firma auch nicht viel ändern. Activision Blizzard ist einer der größten Publisher überhaupt und Microsoft hat für 68,7 Milliarden diesen aufgekauft. Seitdem war die Zukunft dessen Videospielen unklar. Nun aber sollen Call of Duty und auch andere Titel nicht nur für Nintendo sondern auch weiterhin auf der PlayStation erscheinen.

Good Guy Microsoft?

Microsoft meint, dass sie kein Interesse hätten Multiplattformtitel zu Exklusivtitel werden zu lassen. Allerdings waren das nur Worte an die Öffentlichkeit. Nun scheint der Nintendo Deal ein Schritt zu sein der diese Aussage erstmals zu bestätigen scheint. Hier hat Microsoft tatsächlich Brücken gebaut. Dennoch ist es Microsoft möglich diese Brücken eines Tages niederzubrennen.

Warum eigentlich?

Microsoft muss seine Activision Blizzard Übernahme vor mehren internationalen Kommissionen rechtfertigen. Unter anderem der Europäischen Kommission. Weil dieser Kauf ein Alleinstellungsmerkmal, sprich Monopol inne hat. Deshalb scheint der Nintendo Deal eine Bestätigung für die Behörden zu sein, dass man einen fairen Wettbewerb in der Videospielbranche weiterhin unterstützen will. Ob die Behörden sich so einfach überzeugen lassen, wird die Zeit zeigen.

Dass sich Microsoft für ganze 10 Jahre zu so einem Deal verpflichtet hat, klingt gut. Allerdings benötigen die Spiele aufgrund ihrer Vielfältigkeit eine viel längere Entwicklungszeit, weswegen die Dekade schneller vorüber ist, als man viele Spiele veröffentlichen kann. Die Frage ist, wie es ab dann weitergehen wird.

Quelle: twitter.com via BradSmi