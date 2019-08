Mehreren Berichten zufolge auf Reddit, tauscht Nintendo das ältere Model gegen das neue aus solltet ihr es einschicken. Die Bedingung dafür: Ihr müsst eure Konsole nach dem 19. Juli 2019 gekauft haben.

Einem aufmerksamen Twitter-Nutzer ist ein Reddit-Beitrag aufgefallen, indem ein Nutzer bei Nintendo nachgefragt hat, ob es möglich ist das Akku Upgrade für seine Launch-Day Switch zu erhalten.

There are reports that Nintendo of America customer service will replace Nintendo Switch units purchased after July 17th, 2019 for the newly improved battery model – HAC-001(-01) https://t.co/PUFiGYyHSN pic.twitter.com/zQIhL6ywFJ

