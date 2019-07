Eine neue Version des Nintendo Switch – getrennt von dem kürzlich angekündigten Switch Lite – ist offiziell auf dem Weg. Nintendo hat eine Überarbeitung des ursprünglichen Switch-Systems angekündigt, die mit dieser Version identisch sein wird und die das Andocken an einen Fernseher ermöglicht. Allerdings hat es eine Verbesserung zu bieten: eine längere Akkulaufzeit.

Das ursprüngliche Startmodell der Switch wurde für eine Spielzeit von zweieinhalb bis sechseinhalb Stunden geworben. Die überarbeitete Version wird jedoch viereinhalb bis neun Stunden Akkulaufzeit liefern. Das überarbeitete Switch-Modell kostet genau so viel wie jetzt auch. Laut der Produktseite von Nintendo wird das neue Modell „MOD. HAC-001-01“ mit Mitte September in Österreich/Deutschland/Schweiz am Markt eingeführt. In den USA erscheint die neue Version bereits Mitte August.

Wie Nintendo beim ersten Start des Switch bemerkte, hängt die Akkulaufzeit vom gespielten Spiel ab, da ein Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Energie viel schneller als andere, weniger intensive Titel verbraucht.

Am 12. Juli zog Nintendo die Vorhänge des Switch Lite zurück, einer kleineren und billigeren Version der Hybrid-Konsole. Es verfügt über einen kleineren Bildschirm, gibt keine Videos auf Fernsehgeräten aus und verfügt über dedizierte Steuereingänge anstelle des abnehmbaren Joy-Cons. Außerdem hat es eine bessere Akkulaufzeit als die ursprüngliche Switch „MOD. HAC-001“ (obwohl die neu angekündigte Akkulaufzeit der Standard-Switch die der Lite übertrifft). Aufgrund der Unfähigkeit, eine Verbindung zu einem Fernsehgerät herzustellen, kann es bei einigen Spielen zu Problemen mit Switch Lite kommen, zumindest ohne den Kauf eines separaten Joy-Con-Controllers.

Eine technisch aufpoliertere Version, also bessere Grafikchips oder Prozessoren wird es noch nicht so schnell geben. Ein Switch Pro/Switch 4K (oder wie auch immer das Teil heißen wird) startet frühestens 2020. Nintendo lässt sich dazu derzeit noch nicht in die Karten blicken.