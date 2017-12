Nintendo Switch Online: Angeblicher Termin zum Start des kostenpflichtigen Service

Wie Gamestop.com in Nordamerika mitteilt ist die Super Nintendo Classic Mini-Konsole ausverkauft! Inwieweit die Verfügbarkeit in Zukunft sichergestellt wird, wurde nicht gesagt.

Hierzulande sieht es noch besser aus mit der Verfügbarkeit der Sammler-Konsole. So bekommt man den Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System für rund 130 Euro bei Amazon.de! Inwieweit hier die Lagerbestände noch reichen werden ist unklar.

Star Fox 2 inklusive!

Die Mini-16-Bit-Konsole bietet 21 fest installierte Games. Dazu gehören Klassiker wie Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid und F-ZERO. Zu den 21 installierten Spielen gehört auch eines, das nie erschienen ist – das intergalaktische Weltraum-Abenteuer Star Fox 2. Es ist die Fortsetzung des ursprünglichen Star Fox-Titels, der in Europa unter dem Namen Starwing in den Handel kam. Das Sequel ist noch während der Super Nintendo-Ära entwickelt, dann aber nicht mehr auf den Markt gebracht worden, weder in Europa noch anderswo.

