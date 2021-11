Nintendo Switch: Football Manager 2022 Touch ist erhältlich

Football Manager 2021 - (C) SEGA

Fußballfreunde aufgepasst! Die neueste Version der Manager-Simulation Football Manager 2022 Touch ist seit gestern für die Nintendo Switch erhältlich. Veröffentlicht wurde der Titel von Sega und dem Entwicklerstudio Sports Interactive. Wir haben ein paar der wichtigsten Neuerungen seit dem überaus erfolgreichen Vorgänger zusammengefasst.

Touch

Die Touch Versionen der Reihe haben ihren Zusatz im Titel, da sie extra für Smartphones, Tablets und die Nintendo Switch angepasst worden sind und über eine einfachere Bedienung verfügen. So kann man den Manager sogar mit zu einem Spielfeld nehmen.

Advertisment

Zahlreiche Verbesserungen

Die Version bringt einige Verbesserungen mit sich. Unter anderem wurde eine neue Datenzentrale geschaffen, in welcher sämtliche Analysen zu finden sind. Authentische Statistiken, wie sie tatsächlich von Vereinen verwendet werden und anhand denen gearbeitet werden kann. Auch die Animationen und die KI wurden verbessert in welcher vor allem das Pressingsystem hervorsticht und somit alles noch realistischer wirkt. Auch die Medien im Spiel reagieren auf Entscheidungen des Managers was sich natürlich in einem motivierten Kader bemerkbar macht. Natürlich sind das noch nicht mal alle Neuerungen, denn auch die Steuerung wurde überarbeitet. Die Saison kann beginnen.

123 Ligen von 53 der größten Fußballnationen sind in dieser Manager-Simulation vorhanden. Leider sind noch keine Damen-Teams im Spiel, was sich aber in Zukunft ändern soll. Football Manager 2022 Touch ist ab sofort im Nintendo eShop für EUR 39,99 zu finden.

Quelle: nintendo.at