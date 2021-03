Nintendo Switch bekommt Fortnite Joy-Cons mit Bonus Items

Fortnite Joy-Cons © Nintendo

Nun bekommt auch Fortnite sein eigenes Design der Nintendo Switch Joy-Cons. Aber das ist noch nicht Alles. Wer sich die Joy-Cons in den typischen Farben holt, erhält auch einen Download Code, für Fortnite Ingame Boni.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Fortnite Joy-Cons für die Nintendo Switch

Die Fortnite Joy-Cons für die Nintendo Switch erscheinen im klassischen Himmelblau und Gelb. Die Farben die seit Release des Games, mit Fortnite assoziiert werden. Zusätzlich sollen Käufer auch einen Download Code erhalten, für Ingame Goodies. Neben 500 V-Bucks sind noch andere Kosmetics im Spiel zu Holen. Ein Gleiter ist in dem Tweet schon mal klar zu erkennen.

Wenn auch ein Bananen Gelber Joy-Con bestimmt cool ist, so sind in den letzten Monaten mehr und mehr Designs für die Nintendo Switch erschienen. Über eine Switch Pro wiederum, gibt es nur Gerüchte. Ob wohl Nintendo mit diesen vielen Goodies ablenken will? Oder bauen sie die Begeisterungs-Kurve auf um dann überraschend ein neues Release anzukündigen? Fragen die noch offen bleiben.