Nintendo Switch 2: Update verbessert Abwärtskompatibilität – viele Switch-Spiele jetzt gefixt

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo schraubt weiter kräftig an der Abwärtskompatibilität seiner neuesten Konsole. Zeitgleich mit dem aktuellen Switch 2-Firmware-Update im November wurden zahlreiche Switch (1)-Titel überarbeitet, die zuvor Probleme hatten. Für viele Spieler ist das ein wichtiger Schritt, denn die Switch 2-Bibliothek profitiert enorm davon, wenn ältere Spiele ohne Einschränkungen laufen.

Dieses Mal sind mehrere bekannte Titel im Paket enthalten, darunter Batman: Arkham Knight, Tokyo Xanadu eX+ und Windjammers. Einige Fixes hatten bereits zuvor Aufmerksamkeit bekommen, etwa der Patch für Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, doch jetzt liegt die komplette Liste vor.

Diese Spiele funktionieren jetzt vollständig auf der Switch 2

Nintendo hat eine ganze Reihe von Switch-Games gefixt, die zuvor Abstürze, Grafikfehler oder andere Probleme hatten. Laut Update sind ab sofort folgende Spiele in vollem Umfang spielbar:

Abyss Memory Fallen Angel and the Path of Magic

A Clockwork Ley-Line: Kagerou ni Samayou Majo

Aokana: Four Rhythms Across the Blue (Japan Version)

Arcade Party

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute

Batman: Arkham Knight

Genso Manege

Godlike Burger

Hitman 3 Cloud Version

KarmaZoo

Model Debut #Nicola

S.N.I.P.E.R.: Hunter Scope

They Bleed Pixels

Tokyo Xanadu eX+

Touhou Genso Wanderer Reloaded

Windjammers

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Damit werden erneut Lücken geschlossen, die seit dem Launch der Switch 2 bekannt waren. Vor allem große Titel wie Arkham Knight oder das Rollenspiel Tokyo Xanadu dürften viele Spieler freuen, die ihre ältere Sammlung fortsetzen möchten.

Aktueller Stand: Einige Spiele haben weiterhin Probleme

Neben den guten Neuigkeiten nennt Nintendo auch Titel, bei denen die Kompatibilität noch nicht vollständig gewährleistet ist.

Bekannte Probleme:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Fortschrittsfehler

– Fortschrittsfehler Doom (2016) – Fehler im Spielfortschritt

– Fehler im Spielfortschritt Doom + Doom 2 – ebenfalls Fortschrittsprobleme

– ebenfalls Fortschrittsprobleme Oddworld: Soulstorm – in TV-Modus kann der Sound ausfallen

Nintendo hat bestätigt, dass diese Probleme untersucht werden. Es ist daher wahrscheinlich, dass ein zukünftiges Update diese Titel ebenfalls stabilisiert.

Die Switch 2 ist nicht nur Nintendos neue Plattform. Für viele Spieler ist sie die nächste Stufe ihrer bestehenden Spielbibliothek. Eine starke Abwärtskompatibilität sorgt dafür, dass Switch (1)-Titel weiterhin Wert haben und ohne erneutes Kaufen spielbar bleiben.

