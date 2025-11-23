DailyGame
DailyGame - Gaming News - Nintendo - Nintendo Switch 2: Update verbessert Abwärtskompatibilität – viele Switch-Spiele jetzt gefixt
2 Min. lesen

Nintendo Switch 2: Update verbessert Abwärtskompatibilität – viele Switch-Spiele jetzt gefixt

Mit dem neuen Firmware-Update der Switch 2 läuft eine weitere Welle an älteren Spielen endlich fehlerfrei, darunter Batman: Arkham Knight, Tokyo Xanadu eX+ und Windjammers.

i Nintendo Switch 2: Update verbessert Abwärtskompatibilität – viele Switch-Spiele jetzt gefixt
Artikel von Markus +

Nintendo schraubt weiter kräftig an der Abwärtskompatibilität seiner neuesten Konsole. Zeitgleich mit dem aktuellen Switch 2-Firmware-Update im November wurden zahlreiche Switch (1)-Titel überarbeitet, die zuvor Probleme hatten. Für viele Spieler ist das ein wichtiger Schritt, denn die Switch 2-Bibliothek profitiert enorm davon, wenn ältere Spiele ohne Einschränkungen laufen.

Dieses Mal sind mehrere bekannte Titel im Paket enthalten, darunter Batman: Arkham Knight, Tokyo Xanadu eX+ und Windjammers. Einige Fixes hatten bereits zuvor Aufmerksamkeit bekommen, etwa der Patch für Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, doch jetzt liegt die komplette Liste vor.

Werbung

Diese Spiele funktionieren jetzt vollständig auf der Switch 2

Nintendo hat eine ganze Reihe von Switch-Games gefixt, die zuvor Abstürze, Grafikfehler oder andere Probleme hatten. Laut Update sind ab sofort folgende Spiele in vollem Umfang spielbar:

  • Abyss Memory Fallen Angel and the Path of Magic
  • A Clockwork Ley-Line: Kagerou ni Samayou Majo
  • Aokana: Four Rhythms Across the Blue (Japan Version)
  • Arcade Party
  • Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute
  • Batman: Arkham Knight
  • Genso Manege
  • Godlike Burger
  • Hitman 3 Cloud Version
  • KarmaZoo
  • Model Debut #Nicola
  • S.N.I.P.E.R.: Hunter Scope
  • They Bleed Pixels
  • Tokyo Xanadu eX+
  • Touhou Genso Wanderer Reloaded
  • Windjammers
  • Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Damit werden erneut Lücken geschlossen, die seit dem Launch der Switch 2 bekannt waren. Vor allem große Titel wie Arkham Knight oder das Rollenspiel Tokyo Xanadu dürften viele Spieler freuen, die ihre ältere Sammlung fortsetzen möchten.

Aktueller Stand: Einige Spiele haben weiterhin Probleme

Neben den guten Neuigkeiten nennt Nintendo auch Titel, bei denen die Kompatibilität noch nicht vollständig gewährleistet ist.

Lesenswert
Tears of the Kingdom vor Ocarina of Time? – Zelda-Fans zerlegen „Ranking“
Switch 2 verkauft sich besser als PlayStation 5 – 10,6 Millionen Einheiten erreicht
Pokémon Legenden: Z-A – Die stärksten Stahl-Pokémon
Pokémon Legenden: Z-A – Die stärksten Psycho-Pokémon
Pokémon Legenden: Z-A – Die stärksten Flug-Pokémon
Pokémon Legenden: Z-A – Die stärksten Gift-Pokémon
Pokémon Legenden: Z-A – Die besten Feen-Pokémon
Pokémon Legenden: Z-A – Die stärksten Geist-Pokémon

Werbung

Bekannte Probleme:

  • Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Fortschrittsfehler
  • Doom (2016) – Fehler im Spielfortschritt
  • Doom + Doom 2 – ebenfalls Fortschrittsprobleme
  • Oddworld: Soulstorm – in TV-Modus kann der Sound ausfallen

Nintendo hat bestätigt, dass diese Probleme untersucht werden. Es ist daher wahrscheinlich, dass ein zukünftiges Update diese Titel ebenfalls stabilisiert.

Die Switch 2 ist nicht nur Nintendos neue Plattform. Für viele Spieler ist sie die nächste Stufe ihrer bestehenden Spielbibliothek. Eine starke Abwärtskompatibilität sorgt dafür, dass Switch (1)-Titel weiterhin Wert haben und ohne erneutes Kaufen spielbar bleiben.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!