Nintendo plant angeblich Zelda-Filmtrilogie – Drehstart in Neuseeland

Das kommende The Legend of Zelda-Live-Action-Filmprojekt könnte größer ausfallen als erwartet! Laut aktuellen Berichten plant Nintendo nicht nur einen einzelnen Zelda-Film, sondern eine komplette Filmtrilogie. Die Dreharbeiten sollen bereits Ende 2025 beginnen.

Laut ProductionList.com, einem Branchenverzeichnis für Film- und Fernsehproduktionen, soll der Zelda-Film von November 2025 bis April 2026 in Neuseeland gedreht werden. Die Premiere ist für März 2027 angesetzt. Damit nimmt das Projekt langsam konkrete Formen an.

Worum geht es im Zelda-Film?

Die offizielle Synopsis beschreibt eine klassische Zelda-Story: Link, ein junger Krieger, muss das magische Königreich Hyrule vor dem finsteren Kriegsherrn Ganon beschützen. Ganon ist auf der Suche nach der Triforce, einer mächtigen Reliquie, die ihm grenzenlose Macht verleihen könnte. Um ihn zu stoppen, muss Link sich auf eine gefährliche Reise begeben, Monster bekämpfen, gefährliche Dungeons erkunden und Rätsel lösen, um heilige Artefakte zu finden, die ihm im Kampf helfen. Spielern von The Legend of Zelda dürfte dieser Plot ziemlich bekannt vorkommen.

Wird es eine komplette „The Legend of Zelda“-Filmtrilogie geben?

Insider Daniel Richtman behauptet (via VGC.com), dass Nintendo und Sony Pictures nicht nur einen, sondern drei Filme über The Legend of Zelda planen. Demnach sollen alle Hauptdarsteller Verträge über drei Filme erhalten, die innerhalb von sechs Jahren erscheinen könnten.

Das wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo eine Filmreihe anstrebt. Nach dem großen Erfolg des Super Mario Bros.-Films und Detective Pikachu scheint der Konzern nun fest im Filmgeschäft Fuß zu fassen.

Wer steckt hinter dem Film?

Die Produktion übernehmen Shigeru Miyamoto, der legendäre Zelda-Schöpfer und Nintendo-Ikone, sowie Hollywood-Produzent Avi Arad („Borderlands“, „Uncharted“, „Venom“, „Ghost in the Shell“, „The Amazing Spider-Man“, „Iron Man“). Regie führt Wes Ball, bekannt für die „Maze Runner“-Trilogie und „Kingdom of the Planet of the Apes“.

In einem früheren Interview verriet der Regisseur, dass er die Zelda-Verfilmung „ernst, cool, aber gleichzeitig spaßig und fantasievoll“ gestalten möchte. Fans können sich also auf ein episches Abenteuer freuen!

Falls die Trilogie-Pläne stimmen, könnte The Legend of Zelda das nächste große Fantasy-Epos im Kino werden. Noch sind viele Fragen offen – wird es eine direkte Adaption eines Spiels oder eine neue Geschichte? Wir blicken gespannt in die Zukunft.