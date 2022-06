Nintendo kündigt Xenoblade Chronicles 3-Direct für diese Woche an

Xenoblade Chronicles 3 wird am Mittwoch im Mittelpunkt der dieswöchigen Nintendo Direct stehen. Der japanische Videospiele-Publisher bestätigte das Datum und die Uhrzeit in einem Tweet heute und widmete überraschenderweise einem einzigen Spiel eine ganze Direct.

Alle Details zum nächsten Nintendo Direct in der Übersicht:

Datum: Mittwoch, 22. Juni 2022

Uhrzeit: 16:00 Uhr MEZ (deutscher Zeit)

Dauer: ca. 20 Minuten

Wo kann man die Nintendo Direct-Sendung sehen? Natürlich hier bei uns via YouTube:

Xenoblade ist zu einem immer beliebteren Franchise geworden, insbesondere auf der Nintendo Switch-Konsole. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ermöglichte neuen Spielern den Einstieg in das jahrzehntelange Franchise und wird zusammen mit Xenoblade 2 und seiner Erweiterung Torna – The Golden Country direkt an Xenoblade Chronicles 3 anknüpfen.

Xenoblade Chronicles 3 erscheint am 29. Juli nur auf der Nintendo Switch.