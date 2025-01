Nintendo: Keine Pläne für weitere Punch Out!! Titel mehr!

Obwohl Nintendo von seinen exklusiven Franchisen lebt, kehren nicht alle davon gleichmäßig wieder. Während Super Mario oder The Legend of Zelda immer mit mehreren Videospieltiteln auf den aktuellen Plattformen erscheinen, so haben es andere Franchisen schwerer. Beispielsweise F-Zero oder Punch Out!!. Erschreckenderweise erfahren wir nun von einer zuverlässigen Quelle, dass die letztgenannte Reihe gar nicht mehr fortgesetzt werden soll.

Title Bout

Punch Out!! gehört zu einem der beliebtesten Franchises von Nintendo. Angefangen als Arcade Reihe, kam es nach und nach für die eine oder andere Heimkonsole heraus: Punch-Out!! (1987) auf dem NES, welches Anfangs noch Mike Tyson beinhaltete, folgte Super Punch-Out!! (1994)auf dem SNES und Punch-Out!! (2009) für die Nintendo Wii. Darin trifft man auf vielseitige Gegner aus aller Welt.

K.O. für Punch-Out!!

Obwohl alle Videospiele sehr beliebt waren, scheint es zweifelhaft zu sein, dass wir eine weitere Inkarnation davon sehen werden. Dabei bieten sich die Steuerungsmöglichkeiten der Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 regelrecht dafür an. Der Grund offenbart uns jemand, der bestens über alles der Nintendo Wii Version von Punch Out!! Bescheid weiß. Aufgrund der beinhalteten kulturellen Charaktere hat es sehr viel Gegenreaktionen gegeben. Das sei der Grund gewesen warum sich das Entwicklerteam Next Level Games dazu entschieden hatte, nicht mehr an der Serie weiterzuarbeitet und hat sich stattdessen zu Luigi’s Mansion 3 gewidmet.

Kassengift

Natürlich will niemand einen Shitstorm mit Charakteren auslösen, die es schon seit den 80er Jahren gab. Da man sich heute in einer Welt befindet, in der sich viele Menschen von der Darstellung der Charaktere angegriffen fühlen können, wäre es regelrechtes Kassengift mit einer weiteren Fortsetzung in den Ring zu steigen. Deshalb kümmert man sich lieber um andere und größere Franchisen, welche zudem sowieso viel erfolgreicher sind.

Der OST von Punch-Out!!

Das ist natürlich traurig, da man mit Punch-Out!! ein Franchise verliert, welches derart tief in Nintendos Geschichte verankert ist und ein überaus gelungene Videospiele hervorbrachte. Besonders dessen Soundtrack gehört zu den besten, die man jemals von Nintendo zu Ohren bekam. Und Koji Kondo war nicht einmal in der Nähe!

Wie wir wissen ist allerdings bei Nintendo nichts in Stein gemeißelt. Die Japaner könnten jederzeit wieder ein Punch-Out!! raushauen, sofern sie eine gute Idee für das Gameplay haben. Übrigens haben wir das letzte Lebenszeichen von Punch-Out!! nicht nur in Smash Bros. Ultimate, sondern im Super Mario Bros. Film (2023) bekommen. Darin ist die Pizzeria in Brooklyn nach dem beliebten Fanchise benannt.

