Das klassische Super Punch Out!! hat einen geheimen Zwei-Spieler Modus!

Super Punch Out!! welches 1994 auf dem Super Nintendo erschienen ist, hatte schon immer einen komplett spielbaren 2-Spieler Modus implementiert, aber niemand hatte davon gewusst und dürfte deshalb auch nie abseits der Programmierer genutzt worden sein. Erst jetzt wurde diese Möglichkeit von Fans entdeckt – fast 30 Jahre später!

Der 1994 auf dem SNES erschienene Nachfolger des Spielhallen und NES Schwergewichtsklassikers Punch Out! hatte tatsächlich die ganzen Jahre über einen 2-Spieler Modus implementiert. Obwohl dieser im Titel eingebaut und voll funktionstüchtig war, wurde nie offiziell von Nintendo oder von den Programmierern davon berichtet.

Der Twitter-Account new_cheats_news, welcher nach unbekannten Cheats in klassischen Games forstet, hat dieses interessante Geheimnis in dem SNES-Klassiker entdeckt.

While doing some request work, casually found some new cheats in Super Punch-out for SNES. All secret codes in this game uses two-button combinations. Two of them are known: Sound test and Japanese name input. But there are two more. -> pic.twitter.com/ak9xh3fZsc

— Unlisted Cheats (@new_cheats_news) August 8, 2022