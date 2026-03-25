Nintendo fährt die Produktion der Switch 2 zurück

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat laut mehreren Berichten die Produktion der neuen Konsole zurückgeschraubt. Grund sind die Verkaufszahlen außerhalb Japans zu Weihnachten, welche schwächer ausfielen, als erwartet wurde. Aber auch die Geopolitische Lage, als auch die kommende EU-Verordnung dürfte Nintendo dazu zwingen die aktuellen Produktionszahlen runterzuschrauben.

Was ist passiert?

Nintendo reagiert und geht diesen Schritt, da die Nachfrage der wichtigen Märkte wie den USA nachgelassen hat. In Japan sind die Verkaufszahlen solide geblieben. Nur international wurde man enttäuscht.

Um wie viel wird die Produktion zurückgefahren?

Die geplante Produktionsmenge für das aktuelle Quartal wurde von ursprüngliche 6 Millionen auf circa 4 Millionen verringert. Es handelt sich also um ein ganzes Drittel, welches weniger als geplant produziert wird.

Die Verkaufszahlen anfangs brachen Rekorde!

Der Verkaufsstart der Switch 2 sah noch anders aus und war überaus erfolgreich. Innerhalb von nur 4 Tagen wurden ganze 3,5 Millionen Konsolen verkauft. Das war ein Rekord. Bis zum Ende letzten Jahres beliefen sich die Verkäufe auf über 17 Millionen verkaufter Konsolen. Die Switch 2 hat sich in der Zeit schneller verkauft, als ihr Vorgänger.

Wie lange soll die Produktion verringert werden?

Leider lief das Weihnachtsgeschäft in den USA bescheiden aus. Aus diesem Grund reagiert Nintendo früh genug und schraubt lieber die Produktion herunter um Restbestände zu vermeiden. Reduziert wird die Produktion vorerst mal bis April.

Nicht nur Verkaufszahlen sind die Gründe

Natürlich tragen globale Umstände ebenfalls dazu bei. Die amerikanischen Zölle. Die immer teurer werdenden Speicherchips lassen die Produktionskosten steigen. So heftig, dass man sogar über Preisanpassungen nachdenken muss. Auch die Unsicherheiten durch die Kriege und Teuerungen, sorgen für zurückhaltende Kunden was Elektronikprodukte betrifft. Hinzukommt noch, dass das Design der Switch 2 für Europa verändert werden muss. Denn die EU-Vorschriften werden bei portablen, elektronischen Geräten strenger. So müssen sämtliche Akkus, also die der Konsole, sowie den Joy-Cons 2 müssen austauschbar sein.

Nintendo bleibt positiv

Trotzdem, dass weniger Konsolen produziert werden sollen, sieht es für Nintendo positiv aus. Nintendo glaubt weiterhin in diesem Geschäftsjahr bis zu 20 Millionen Konsolen zu verkaufen. Auch Analysten lassen sich von diesen News nicht täuschen und glauben immer noch daran, dass die Nintendo Switch 2 zu den am schnellsten verkauften Konsolen aller Zeiten gehören wird.

Wie man sieht, ist nichts sicher. Auch wenn Nintendo mit der Switch und Switch 2 mehrere Rekorde gebrochen hat, kann sich die Situation rasant ändern. Zudem zeigt sich wie flexibel Nintendo ist. Wir hoffen, dass Nintendo mehrere gute Videospiele nachlegen wird, sodass deren aktuelle Konsole vielleicht weiterhin Rekorde sammeln kann.

Quelle: bloomberg.com

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