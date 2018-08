Recht überraschend gab es heute einen Nintendo Direct zu Super Smash Bros. Ultimate. Hier findet ihr alle Neuigkeiten zusammengefasst.

Neue Charaktere

Als komplett neuer Charakter wurde Simon Belmont aus der Castlevania Reihe vorgestellt. Damit bekommt Super Smash Bros. ein neues Crossover. King K Rool aus der Donkey Kong Reihe gibt sich ebenfalls die Ehre.

Außerdem wurden 3 Echo-Charaktere vorgestellt. Echo-Charaktere sind nur leicht abgeänderte Versionen vorhandener Kämpfer. So tritt Richter Belmont als Echo von Simon an. Des Weiteren kommen Chrom aus Fire Emblem und Dark Samus als Echos hinzu.

Neue (und alte) Stages

Selbstverständlich kommt Simon Belmont mit einer eigenen Stage. Das Schloss Dracula wimmelt nur so voller Gefahren in Form bekannter Castlevania Bosse. Selbst Dracula kann zufällig erscheinen. Auch wird das New Donk City Rathaus aus Super Mario Odyssey eine Stage sein.

Diverse Stages aus früheren Titeln, unter anderem Mario Kart, Gipfel und Magicant, kehren zurück. Insgesamt kommt Super Smash Bros. Ultimate somit auf 103 Stages. Dazu werden alle Stages als Omega Version spielbar sein und man wird die Stage-Effekte abstellen können. Auch sollen alle Stages von Anfang an verfügbar sein.

Pokemon und Helfertrophäen

Auch werden wieder diverse Pokemon am Start sein. Darunter Abra, Solgaleo, Lunala, Mimigma, Gufa, (Alola-)Vulpix, Ditto und Marshadow.

Zu den Helfertrophäen gesellen sich Alucard (Castlevania), Zero (Megaman), Knuckles (Sonic), Krystal (Star Fox), Klap Trap (Donkey Kong), Käpten (Animal Crossing), Koch Kawasaki (Kirby), Mond (Legend of Zelda Majoras Mask), sowie der Rathalos (Monster Hunter).

Musik

Ganze 900 Titel wird Super Smash Bros. Ultimate beinhalten und diesmal werden sie nach Spielreihe sortiert sein. Somit kann jede Stage einer Reihe alle verfügbaren Titel für die Reihe abspielen. Außerdem wird die Audiothek wieder verfügbar sein, in der man die Lieder so anhören kann und sich auch eigene Playlists zusammenstellen kann. Als Bonus wird die Switch diese auch im Standby abspielen können.

Spielmechaniken und -modi

Hier wurden primär die bekannten Formeln des Smash Gameplays vorgestellt, diverse Optionen und Regel, die Spieler anpassen können. Aber auch einige Modi wurden angekündigt. So soll jeder Charakter eine Art Kampagne bekommen, in der er gegen ein festes Roster aus Charakteren antritt. Außerdem kehrt der klassische Spielmodus zurück.

Zensierte Option im Hauptmenü

Eine, recht präsente Option im Hauptmenü wurde für den Direct zensiert, da man bisher noch nicht darauf eingehen kann oder möchte. Wir dürfen also gespannt sein, was weitere Directs uns noch so präsentieren werden.

Und wir dürfen gespannt sein, ob noch weitere Charaktere hinzukommen und wenn ja, wer. Habt ihr Wünsche, wer unbedingt in Super Smash Bros. Ultimate dabei sein muss?

Limited Edition und Amiibo

Kurz nach dem Direct gab Nintendo auf Twitter bekannt, dass alle fünf neuen Charaktere als Amiibo erhältlich sein werden. Außerdem wird Super Smash Bros. Ultimate eine limitierte Edition mit Gamecube Controller und Adapter erhalten. Wie aus dem Tweet hervorgeht, wird diese am 7. Dezember, zeitgleich mit der regulären Edition erscheinen.

Kauftipp:

Super Smash Bros. Ultimate - [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen