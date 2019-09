Nintendo arbeitet mit Schulen in Großbritannien zusammen

Super Smash Bros. Ultimate - (C) Nintendo

Nintendo UK gibt bekannt, dass es der neue Hauptpartner des Digital Schoolhouse (DSH) -Programms ist, noch vor dem Jahr, das voraussichtlich ein Meilenstein für das Programm sein wird.

Nintendo UK unterstützt das gemeinnützige Programm der britischen Spielebranche, Ukie, um sich an der Basis des Computing zu etablieren. Dies kommt künftigen Generationen zugute, indem es 32.000 Schülern in diesem akademischen Jahr spielerisches Lernen und branchenübliche bewährte Verfahren vermittelt . Es wird dazu beitragen, dass das Expertennetzwerk des Programms mit über 55 Schulen und Colleges die Lücke zwischen Industrie und Bildung schließt und Spaß, Innovation und Kreativität mit Lernen verbindet.

Nintendo UK unterstützt auch die nächste Ausgabe des bahnbrechenden nationalen Schulsportturniers der DSH.

Das Team Battle von Digital Schoolhouse in Super Smash Bros. Ultimate bietet Schülern eine beeindruckende Karriereerfahrung, die es ihnen ermöglicht, praktische Fähigkeiten und Soft Skills mit der Teilnahme an professionellen Esport-Rollen wie Team-Hosting und Produktion zu entwickeln, die von der Videospielbranche für die Ausbildung entwickelt wurden. Zum ersten Mal können Schüler jederzeit und überall mit der Nintendo Switch-Konsole lernen und erhalten so ein völlig flexibles und individuelles Erlebnis. Es wird erwartet, dass das Esportturnier 60 Schulen und Hochschulen sowie über 6000 Schüler erreichen wird. Der ultimative Teamkampf von Super Smash Bros. Ultimate auf Nintendo Switch wird voraussichtlich eine noch größere Anzahl von Spielern als je zuvor ansprechen.

Stimmen dazu …

Kalpesh Tailor, Leiter Unternehmens-Kommunikation bei Nintendo UK, sagte:

„Nintendo UK freut sich sehr, mit Ukies Digital Schoolhouse als Hauptpartner zusammenzuarbeiten. Das Programm „Digital Schoolhouse“ kombiniert auf einzigartige Weise Computer, Spaß, Kreativität und Innovation. All dies ist ein Synonym für die Werte von Nintendo. Durch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit wollen wir mehr Lehrer und Schüler als je zuvor erreichen, um die nächste Generation junger Köpfe in ganz Großbritannien zu inspirieren. Durch den ultimativen Teamkampf von Digital Schoolhouse Super Smash Bros. mit Nintendo Switch sowie durch andere spielbasierte Lerninitiativen möchten wir jungen Erwachsenen Spaß und einzigartige Erlebnisse bieten, die positive bleibende Erinnerungen schaffen und die Entwicklung fördern Entwicklung von Fähigkeiten innerhalb der Schüler, die sie in ihre Zukunft mitnehmen können. “

Shahneila Saeed, Direktorin des Digital Schoolhouse, sagte:

„Wir freuen uns sehr, dass Nintendo UK zugestimmt hat, seine Unterstützung hinter Digital Schoolhouse zu setzen. DSH hat sich in nur drei Jahren enorm weiterentwickelt und ihre Unterstützung bedeutet, dass wir mit unserem transformativen und inspirierenden Programm mehr Schüler und Lehrer als je zuvor erreichen können. Bisher haben diese Partnerschaften dazu beigetragen, dass DSH national expandiert und schnell wächst. Dies ist ein Beweis für das große Engagement der Schulen im ganzen Land, ihr Angebot an digitalen Kompetenzen zu verbessern. Nintendo ist das jüngste globale Unternehmen, das den Staffelstab in die Hand nimmt und das Programm in das nächste akademische Jahr vorantreibt. “

Nintendo macht Schule. Vielleicht auch bald bei uns?