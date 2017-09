Nintendo: 199 Tage Switch

Es ist jetzt 199 Tage her, dass die Nintendo Switch rausgekommen ist. Unseren 70 Tage danach Beitrag habt ihr ja hoffentlich bemerkt und gelesen. Hier die Fortsetzung nach weiteren 129 Tagen.

Florian’s Erlebnisse

Seitdem Nintendo die neue Konsole erscheinen hat lassen, habe ich 3 Spiele gekauft. The Legend of Zelda, Mario Kart, und Snipper Clips. Das war es. Mehr nicht. Alle habe ich innerhalb kürzester Zeit durchgespielt gehabt. Und jetzt? Jetzt liegt die Switch seit 2 Monaten herum. Bis auf Splatoon 2 nichts neues, was mich interessieren würde. Nicht einmal ein Update seitens Nintendo, mit dem irgendwie das Interesse an der Switch wieder steigen würde.

Ok, das war gemein gesagt. Man kann nicht erwarten, dass im ersten Jahr des Lebenszyklus der Konsole ein Haufen Spiele zur Verfügung stehen. Immerhin wurden erst kürzlich wieder viele angekündigt. Aber trotzdem: Das Angebot ist im Augenblick mager. News zur Switch gibt’s ja zur Genüge. So ist ein Lieferengpass noch immer aktuell, es gibt neue Pro Controller im Mario bzw Zelda Look. Achja und übrigens: Mario hat jetzt außerdem noch den Beruf gewechselt. Klempner steht jetzt nicht mehr an erster Stelle. Warum auch immer ein so traditionsreiches Unternehmen wie Nintendo so etwas macht. Aber vielleicht erfahren wir das ja noch.

Aber Spiele-technisch hat sich in letzter Zeit ja nicht viel getan. Na gut, immerhin kommt man jetzt, ein halbes Jahr nach Release drauf, dass man ein Achievement-System einführen könnte. Nach Microsoft und Sony kommt jetzt scheinbar auch Nintendo endlich daher damit. Die Systemsoftware, welche ja verwandt mit der des Nintendo 3DS ist, gilt als geknackt, den Spielestudios ist die Programmierung teilweise zu aufwendig, bei zu wenig Leistung und den Japanern vergeht allmählich die Lust auf die Konsole, weil sie einfach nie erhältlich ist. Ihr merkt, ich bin ein wenig frustriert wie es mit der Switch gerade läuft. Aber das muss nicht viel heißen, das war ich damals bei der PS4 auch. Ich erwarte mir einfach zu früh zu viele Spiele nach Release.

Tatsächlich läuft es bei dem japanischen Unternehmen alles andere als schlecht. Mehr als ca. 4,7 Millionen verkaufte Einheiten seit Release. Nicht übel. Am Einfachsten wäre es, wenn man wartet bis es schon mehr Spiele in den Laden geschafft haben, die Konsole allmählich billiger wird und dann zuschlägt. Meine Konsole jedenfalls, liegt gerade herum und auf ihr entsteht eine dicke Staubschicht.

Ich hoffe das ändert sich bald. Und wie ging es meinem Kollegen Michael in der Zwischenzeit?

Michael’s Erlebnisse

Also ihr merkt schon, mein Kollege Florian ist eindeutig der größere Nintendo Fan Boy als ich es noch werden könnte. Und das ist als großes Kompliment und nicht anders gemeint.

Der Frust den mein Kollege gerade verspürt ist uns „Consoleros“, die zur Generation gehören die „Castlevania“, „Donkey Kong“ und „Metroid“ noch auf der Original NES Konsole und nicht ihrer Mini Ausgabe erlebt haben, wohl nur zu bekannt. „Zu hohe Preise beim Start einer Konsole“, „Lieferengpässe aufgrund zu hoher Nachfrage“ oder das heiß ersehnte Spiel zum Release nicht bekommen.

Um unserer „Days after“-Reihe treu zu bleiben, begleitet mich doch wieder auf eine kleine Zeitreise. In eine Zeit, in der das Internet erst groß wurde und Amazon nicht mehr als eine Dysgraphie war.

Im ersten Teil habe ich ausführlich darüber berichtet welch Traditionsbewusstes Unternehmen Nintendo ist. Nimmt man die Launch-Titel Liste von Nintendo etwas genauer unter die Lupe, kommt diese Tradition auch wieder ans Tageslicht.

SUPER FAMICOM / SNES – Super Nintendo Entertainment System JAPAN Launch 21. November, 1990 F-Zero Super Mario World

Selbst beim japanischen Release des N-64 im Jahre 1996 waren es gerade mal drei Spiele die BigN zum Start ins Rennen schickte.

Ihr seht also, die Tradition hat wieder zugeschlagen. Nintendo startete nie mit mehr als 3 Launch Titel in eine neue Konsolen Generation. Die Tatsache, dass wir beim Europa Launch meist in den Genuss mehrerer Titel kamen, lag leider auch nur daran, dass wir dafür meistens erst ein Jahr später die neue Konsole in Händen halten durften.

Neues Jahrzehnt, Neuer Ansatz?

Erst mit dem Release der Wii 2006 und einem fast zeitgleichen und weltweiten Release änderte sich dieser „3 sind genug“ Plan.

Elf Jahre später und viel Lehrgeld seitens Nintendo kehrten sie mit der „Switch“ erfolgreich auf den Konsolen Markt zurück.

Viele Launch-Titel erwarteten uns am 3.3.2017 zwar nicht, jedoch war es meiner Meinung nach einer der Besten Launches in Nintendos Geschichte. Die lange Entwicklung und Produktionszeit von „Zelda: Breath of the Wild“ hat sich wahrlich ausgezahlt und lässt mich, anders als meinen Kollegen Florian, die wenigen Titel die es bis jetzt für die Hybrid Konsole gibt, sehr leicht verkraften.

Link und Co haben mich bis zum Release von „Mario Kart 8: Deluxe“ und weit darüber hinaus, ja ich erforsche Hyrule noch immer und finde immer noch(!!!) zuvor übersehene Bereiche, begleitet.

Das erste DLC Paket „Die legendären Prüfungen“ hat mein Spielerlebnis natürlich noch mal verbessert und ich gebe offen und ehrlich zu … Ich werde allmählich zum FANBOY! 😉

Bereits in Teil 1 unseres „Days After – Berichts erklärte ich das die SWITCH für mich einfach nur die perfekte „zweit“ Konsole ist. Diese Meinung hat sich auch nicht geändert. Mag jetzt hart klingen und für Fans die sich Spiele Support wie bei der PS4 erhofft hatten sicher noch härter sein, doch mir macht durch die Realisierung dieses Fakts die Switch auch noch nach 199 Tagen sehr viel Spaß.

Bei der Gamescom in Köln durfte ich allerdings bereits „DEN“ nächsten TOP-Titel für die Switch anspielen, welcher die Fans wieder für eine kurze Zeit entschädigen dürfte.

Mit „Super Mario: Odyssey“ kommt nicht nur das erste echte „Open World 3D Mario“ seit „Super Mario Sunshine“ zu uns nach Hause, sondern ein wahrer HIT!!! Mehr über das Game werdet ihr in den nächsten Tagen auch bei uns hier auf der Seite lesen dürfen … seit gespannt.

Die neue Nintendo Konsole spaltet mal wieder die Gamer Gemeinde. Die einen lieben sie, die anderen sind frustriert wegen ihr. Aber mal ehrlich: Geht es uns nicht bei jeder Konsolengeneration so? In Teil 1 unserer Reihe ging ich auch auf die Fehler Nintendos ein, die sie ohne Frage den Konsolenkrieg hat verlieren lassen, bevor dieser wirklich begonnen hat. Ich sehe weiterhin positiv in die Zukunft mit der Switch und die erst am 13.9. veröffentlichten Gaming-News von „NintendoDirect“ lassen die Zukunft ein wenig besser aussehen. Die da unter anderem wären:

Rocket League für Nintendo Switch im Winter, mit einigen Nintendo-Autos.

für Nintendo Switch im Winter, mit einigen Nintendo-Autos. Das Multiplayer-Strategierollenspiel Arena of Valor bahnt sich den Weg vom Smartphone auf Nintendo Switch, und zwar ebenfalls im Winter

bahnt sich den Weg vom Smartphone auf Nintendo Switch, und zwar ebenfalls im Winter Die lange angekündigt Switch-Umsetzung von The Elder Scrolls V Skyrim kommt am 17. November. (besser spät als nie, oder?! 😉 )

kommt am 17. November. (besser spät als nie, oder?! 😉 ) Auch Doom und Wolfenstein II: The New Collossus , zwei nahezu legendäre Bethesda-Shooter, werden für Switch portiert. Release: Doom – Ende 2017, Wolfenstein II – Anfang 2018.

und , zwei nahezu legendäre Bethesda-Shooter, werden für Switch portiert. Release: Doom – Ende 2017, Wolfenstein II – Anfang 2018. Einige Arcade Classics wie Mario Bros. von Nintendo werden erneut für den Nintendo Switch eShop umgesetzt

wie Mario Bros. von Nintendo werden erneut für den Nintendo Switch eShop umgesetzt SquareEnix: Octopath Traveller hat Nintendo schon vor einiger Zeit angekündigt. Es erinnert an ein SNES-Spiel in aufwändigem 3D. 8 miteinander verwobene Geschichten sollen den Spieler an den Bildschirm fesseln. Allerdings erst 2018, aber vorher gibt’s noch eine Demo.

Ich hoffe Part 2 unseres „Nintendo Switch – Special“ hat meinen Kollegen Florian langsam wieder ein wenig aufgemuntert. Wann unser dritter (und letzter??? – wer weiß was uns Verrückten noch einfällt) Teil kommen wird können und wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. ABER er wird kommen, soviel ist sicher!